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Washington DC'deki Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantıları öncesinde yayınlanan “Önce Kriz, Sonra Felaket”, raporuna göre bu yılın sonuna kadar 860 milyon insanın, günde 1,90 doların altında bir gelirle, aşırı yoksulluk içinde yaşayabileceği belirtildi. Yetersiz beslenen insan sayısı nın da 2022'de 827 milyona ulaşabileceği kaydedildi.

Dünya Bankası, COVID-19 ve daha da kötüleşen eşitsizlik sonucu olarak 2022'de aşırı yoksul sayısının 198 milyon artacağını öngörmüştü. Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmaya dayanarak bir araştırma yayımlayan yardım kuruluşu Oxfam artan küresel gıda fiyatlarının 65 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa iteceğini ve bu yıl 263 milyon kişinin aşırı yoksullukla mücadele etmek zorunda kalacağını belirtti.

Oxfam Direktörü Gabriela Bucher, “Acil radikal eylem olmazsa insanlığın en derin çöküşüne, aşırı yoksulluktan muzdarip olabiliriz” derken trilyonlarca doların, bu gidişatı bozmak istemeyen küçük bir güçlü zümre tarafından ele geçirilmiş olmasının bu korkunç ihtimali daha da 'mide bulandırıcı' hale getirdiğini ifade etti.

YOKSULLARIN GIDA HARCAMALARI GELİRLERİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI

Oxfam raporuna göre birçok insan, yemek, ısınma ya da sağlık harcamaları arasında seçim yapmak zorunda kalırken yaşam maliyetlerindeki keskin artışlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Raporda kitlesel açlığa dikkat çekilirken Doğu Afrika, Yemen ve Suriye'de milyonlarca insanın risk altında olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre yoksulluk içindeki insanlar yaşanan ekonomik şoklardan daha fazla etkileniyor. Artan gıda maliyetleri, zengin ülkelerde tüketici harcamalarının yüzde 17'sini oluştururken Sahra Altı Afrika'da ise bu oran yüzde 40.

Zengin ülkelerde dahi enflasyonun yarattığı tahribat yoksullukla mücadele eden kesimler için daha fazla. ABD'de ailelerin en yoksul yüzde 20'si gelirlerinin yüzde 27'sini gıda harcamalarına giderken en zengin yüzde 20'lik kesimde ise bu oran sadece yüzde 7.

İŞÇİ ÜCRETLERİ DÜŞÜYOR, ZENGİNLER DAHA DA ZENGİLEŞİYOR

Oxfam, enflasyon nedeniyle çoğu işçinin maaşlarının eridiğine dikkat çekerken pandemi etkileriyle cinsiyet eşitsizliğinin de yükselmeye başladığını vurguladı. Verilere göre 2021'de, 2019'a kıyasla 13 milyon daha az kadın istihdam edilirken, erkek istihdamı şimdiden 2019 seviyelerine ulaştı.

Pandeminin ekonomilere verdiği hasara rağmen milyarderler listesindeki en zenginlerin servetlerini COVID-19'dan bu yana önceki 14 yılın toplamından daha fazla artırdığna dikkat çekilen raporda bu gelirlere uygulanacak yüzde 2 ila 5'lik bir servet vergisiyle yılda 2,52 trilyon dolar üretebileceğini ve bunun 2,3 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeteceğini, düşük ve düşük orta gelirli ülkelerde yaşayan herkes için yeterli aşı üretmeye ve evrensel sağlık ve sosyal koruma sağlanabileceği kaydedildi.