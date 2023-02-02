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Haberler Otomobil

Otomotivde Ocak rekoru

2022'yi yüzde 6.2 oranında büyüme ve 783 bin 283 adetlik pazar büyüklüğü ile geride bırakan Türkiye otomotiv pazarı, yılın ilk ayında rekor seviyeye ulaştı. Ocak ayında toplam pazar yüzde 33.5 oranında büyüdü ve 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu rakam ile pazar 10 yıllık Ocak ortalamasının üzerine çıktı. Öyle ki, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54.5 artmış oldu. Pazarın Ocak ayında bu seviyeyi görmesinde tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin geri dönmesi ve piyasadaki yatırım amaçlı alımların etkili olduğu belirtiliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Giriş: 02.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Otomotivde Ocak rekoru
Otomotivde Ocak rekoru
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Türkiye'nin Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33.5 oranında büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk ayında 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, Ocak'ta geçen yıla göre yüzde 28.5 oranında artarak 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49.3 artarak 13 bin 606 adet oldu.

Pazarın Ocak ayında bu seviyeyi görmesinde tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin geri dönmesi ve piyasadaki yatırım amaçlı alımların etkili olduğu belirtiliyor.

Sektörde, yıl sonu pazar büyüklüğü ise 2022 ile benzer seviyede öngörülüyor.

10 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI

2023 Ocak ayı pazar veriler, 10 yıllık Ocak ortalamasının da üzerine çıktı.

Öyle ki, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54.5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı da, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 66.6 arttı. Böylece, Ocak ayında son 10 yılın rekoru kırılmış oldu.

EN ÇOK C SEGMENT TERCİH EDİLDİ

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 90.1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Buna göre, C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54.8 pay, B segmenti otomobiller 13 bin adetle yüzde 34.9 pay aldı.

SUV'LAR PAZAR LİDERİ

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV'lar yüzde 56.6 pay ile 21 bin 94 adet satış rakamı elde etti.

SUV otomobilleri, yüzde 25.4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile Sedan, yüzde 15.4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Ocak'ta satılan otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında da, benzinli otomobil satışları 25 bin 562 adetle yüzde 68.6 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 17 adetle yüzde 13.5 pay, hibrit otomobil satışları 4 bin 335 adetle yüzde 11.6 pay, otogazlı otomobil satışları bin 303 adetle yüzde 3.5 pay aldı.

Yılın ilk ayında Türkiye'de bin 71 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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