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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıkladı: Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal! Otomotiv sektöründe son durum - Otomobil Haberleri

        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!

        Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak-Şubat aylarında yüzde 8 artarak 241 bin 861 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4, otomobil ihracatı ise yüzde 3 yükseldi. 2024'ün ilk iki ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 193 bin 297 adet olarak kapandı. Ocak-Şubat aylarında, otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki ithal araç payının yüzde 67'i bulması ise dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 11.03.2024 - 07:52 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:53
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        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

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        Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 12’lik artışla 151 bin 14 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 250 bin 886 adedi buldu.

        Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 94, otobüs-midibüs grubunda yüzde 61 ve traktörde yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

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        İHRACAT ADET BAZINDA YÜZDE 4, DOLAR BAZINDA YÜZDE 9 ARTTI

        Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 164 bin 560 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ticari araç ihracatı da yüzde 6 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 geriledi ve 3 bin 147 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 14 pay ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyar dolar oldu.

        Euro bazında ise yüzde 8 artarak 5.5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatında ki artış oranı ise yüzde 8 oldu.

        PAZAR YÜZDE 40 BÜYÜDÜ

        2024’ün Ocak-Şubat aylarında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 193 bin 297 adet düzeyinde gerçekleşti.

        OSD'nin açıkladığı rakamlara göre, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 52, ithal otomobil satışları yüzde 58 ve yerli otomobil satışları yüzde 42 oranlarında arttı.

        Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ithalatın payı da yüzde 67 olarak gerçekleşti.

        İlk 2 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 10, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 50 oranında artarken yerli hafif ticari araç yüzde 28 azaldı.

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