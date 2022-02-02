Daralan pazarda SUV sürprizi

Türkiye otomotiv pazarı, yeni yıla düşüş ile başladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12.8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8.9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18.8 artmış oldu.

Ocak ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 91.7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görüldü. Geçen yılın Ocak ayında ise söz konusu oran yüzde 87.6 seviyesindeydi.

Öte yandan, yılın ilk ayında C segmenti otomobiller 13 bin 868 adetle yüzde 47.8 pay, B segmenti otomobiller 12 bin 409 adetle yüzde 42.8 pay aldı.

SATIŞLARDA SUV MODELLER LİDER OLDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. Sedanların yılladır süren liderliğine son veren SUV araçlar pazardan yüzde 42.3 pay alarak satış adetlerini yüzde 12 bin 262 adede taşıdı.

SUV otomobilleri yüzde 37.8 pay ve 10 bin 965 adet satış ile sedan, yüzde 18.7 pay ve 5 bin 440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Ocak ayında otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde ise, benzinli otomobil satışları 21 bin 565 adetle yüzde 74.3 pay aldığı görüldü. Dizel otomobil satışları 5 bin 357 adetle yüzde 18.5 pay, hibrit otomobil satışları bin 656 adetle yüzde 5.7 pay, otogazlı otomobil satışları 308 adetle yüzde 1.1 pay aldı. Ocak ayında Türkiye'de 134 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 13.9 azalarak yüzde 92.6 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 35 azalarak yüzde 1.1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 56.1 azalarak yüzde 0.2 pay aldı.