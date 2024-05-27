Yer sarı gök kırmızı! Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o anlar...
Giriş: 27.05.2024 - 00:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:51
- 1
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 2'nci, toplamda 24. kez şampiyon oldu.
- 2
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyka kutladı.
- 3
İşte o anlar...
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ