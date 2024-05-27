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        Haberler Yaşam Plastik kapakların içindeki bu tabaka öylesine değilmiş! İşte ne işe yaradığının cevabı!

        Plastik kapakların içindeki bu tabaka öylesine değilmiş! İşte ne işe yaradığının cevabı!

        Plastik kapakların içerisindeki saydam tabakanın aslında öylesine konulmadığını biliyor muydunuz? Kapakların bu minik parçası aslında oldukça çeşitli işlevlere sahip. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:41
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        • 1

          Plastik kapakların içindeki ince tabakanın, sadece dekoratif bir unsur olmadığını biliyor muydunuz? Aslında bu tabaka, ürünün tazeliğini koruması ve sızdırmazlık sağlaması açısından kritik bir rol oynar. İşte, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız plastik kapakların içindeki bu katmanın ne işe yaradığını açıklayan bilgiler!

        • 2

          İÇECEĞİN SIZMAMASINI SAĞLIYOR

          Buradaki plastik astar, içecek şişesi kapatıldıktan sonra dökülmemesini sağlıyor. Tabaka, yumuşak dokusu sayesinde şişe ve kapak arasında sıkışıyor böylece muhtemel sızıntıları engellemiş oluyor.

        • 3

          Bu durum aynı zamanda ürünlerin taşınma esnasında da oldukça işe yarıyor. Sıcakta genleşerek genişleyebilen kapaklar, açılma ve dökülme tehlikesi yarattığında bu tabakalar devreye giriyor.

        • 4

          GAZLI İÇECEKLERDE ASİDİ MUHAFAZA EDİYOR

          Bu plastik tabakaya özellikle gazlı içeceklerde çok sık rastlıyoruz. Şeffaf tabaka, gaz çıkışını geciktiriyor. Böylece gazlı içeceklerin asidi bir anda kaçmıyor ve tatları korunabiliyor.

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