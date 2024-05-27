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        Haberler Dünya Diplomasi AB dışişleri bakanları İsrail'den UAD kararlarına uymasını istedi

        AB dışişleri bakanları İsrail'den UAD kararlarına uymasını istedi

        İsrail Ordusu'nun uluslararası toplumun tüm baskılarına rağmen Gazze'de katliamlarına devam ederken Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarından yeni bir çıkış daha geldi. AB dışişleri bakanları İsrail'den Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:51
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        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
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        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uyması, Filistin yönetimine kaynak aktarımını ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini engellemeye son vermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

        İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı "şiddetle" kınadığını belirten Borrell, bu saldırının UAD'nin İsrail'in saldırılarını durdurmasını öngören yeni tedbir kararlarının akabinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

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        Borrell, bakanların İsrail'in UAD'nin kararlarına uyması, Filistin yönetimine kaynak aktarımını engellememesi, UNRWA'yı "terörist" olarak yaftalamaya ve faaliyetlerini engellemeye son vermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu duyurdu.

        AB dışişleri bakanlarının AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) Refah'ta konuşlandırılmasına onay verdiğini ifade eden Borrell, bu misyonun uzun süredir aktif durumda olmadığını, Filistin yönetimi, Mısır ve İsrail'in üzerinde anlaşması durumunda Gazze'ye personel giriş çıkışlarını kolaylaştırabileceğini söyledi.

        AB-İSRAİL ORTAKLIK KONSEYİ'Nİ TOPLAMA KARARI

        Borrell, bakanların ayrıca oybirliğiyle AB-İsrail Ortaklık Konseyini toplayarak, taraflar arasındaki anlaşmanın şart koştuğu insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülükleri hatırlatma kararı aldığını bildirdi.

        Bazı AB üyeleri, yükümlülüklerin uzun süredir İsrail tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle AB'nin anlaşmadan çekilmesi gerektiğini savunuyor.

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        #İsrail UAD
        #haberler
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