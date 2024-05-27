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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Karim Benzema ile görüştü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Karim Benzema ile görüştü!

        Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları erkenden başladı! 2024-25 sezonunda şampiyonluk hasretine nokta koymayı isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile geçen hafta içinde Yunanistan'da ilk teması kurdu!

        Giriş: 27.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:54
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          Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe kolları sıvamış durumda.

        • 2

          Sezonu 99 puanla rekor kırarak tamamlasa da ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı hedefliyor.

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          Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'yla yolların ayrılması gündemde.

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          Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

        • 5

          Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleşecek seçim bazı kararların alınmasını geciktirebiliyor.

        • 6

          Buna rağmen Edin Dzeko'yla yolların ayrılması bekleniyor.

        • 7

          Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Karim Benzema ile ilk teması kurdu.

        • 8

          Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta içinde Benzema ile bizzat bir görüşme gerçekleştirdi.

        • 9

          200 milyon Euro'luk yıllık ücret ile Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Benzema daha sonra kulübünden ayrılmak istiyor.

        • 10

          Real Madrid formasını 14 yıl terleten Karim Benzema, beşer UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dörder UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile üç kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        • 11

          Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette yakın çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği iddia edilmişti.

        • 12

          Bu sezon Al Ittihad formasıyla 29 maça çıkan Benzema, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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