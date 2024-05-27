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        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!

        Aksaray'da 4 çocuk ve 2 yetişkinin bir motosikletle, yağmurlu havada seyahat ettiği tehlikeli anlar kameralardan kaçmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:39
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        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
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        Aksaray'da 4'ü çocuk 6 kişinin bindikleri motosikletle yağmurlu havada yolculuk ettiği anlar, kameralara yansıdı.

        Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Polis Yavuz Bayal Caddesi'nde 4'ü çocuk 6 kişinin yağmurlu havada motosikletle trafikte seyretmesi dikkat çekti.

        Fotoğraf: DHA

        Çocuklardan birinin önde diğerinin arkada, bir bebeğin annesinin kucağında diğer çocuğun ise ortada olduğu yolculukta motosiklettekilerin kasklarının olmadığı da görüldü.

        Fotoğraf: DHA

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