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        Haberler Yaşam 60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Marisa Rodriguez'in hayalleri yarım kaldı

        60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez Arjantin'in kainat güzeli olamadı

        Arjantin'de yaşayan 60 yaşındaki avukat Alejandra Marisa Rodriguez, geçtiğimiz haftalarda Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilerek bir ilki gerçekleştirmişti. Ancak Rodriguez'in Arjantin'in kainat güzeli seçilme hayali yarım kaldı. Rodriguez, yarışmada birinci olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:59
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          Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezi La Plata'da yaşayan 60 yaşındaki avukat ve gazeteci Alejandra Marisa Rodriguez, hafta sonu düzenlenen Arjantin Kainat Güzellik Yarışması'nda, şehri Buenos Aires'i temsil etti.

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          Nisan ayında Buenos Aires güzeli seçilerek Miss Universe tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanan ilk 60 yaş üstü kişi olan Rodriguez bir sonraki hedefinde başarılı olamadı.

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          Ülkesini Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil etme hayali kuran Rodriguez, Miss Universe Argentina'da birinci olamadı.

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          Öte yandan 'en iyi yüz' kategorisini kazanarak güzellik algısının değişmeye başlamasını kutladı.

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          Yarışmadan sonra açıklamada bulunan isim, "Bu gelişmenin, yaklaşan bir değişimin ilk adımı olduğunu umuyorum. Dış güzellik her zaman ana odak noktasıdır. Güzel bir kadını seçmenin yanlış olduğunu düşünmüyorum ancak belki güzellik kavramının genişlemesi gerekiyor" dedi.

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          Kainat Güzellik Yarışması'na katılmak isteyenlerin 18 ile 28 yaşları arasında olmaları gerekiyordu. Ancak 2024'ten itibaren ise üst yaş sınırı kaldırıldı. Yaşla ilgili kuralların değiştirilmesinin ardından Alejandra Marisa Rodriguez yarışmaya katılabildi.

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          Rodriguez sınırlamanın kaldırılmasıyla ilgili "Bu olumlu bir değişiklikti. Değişim küçük küçük ilerliyor ve ilk olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım" diye konuştu.

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          Rodriguez, ülkesini temsil edememesine rağmen, güzellik, yaş, kilo ile ilgili klişelerin yavaş yavaş değişmekte olduğunu belirtti.

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          Öte yandan yarışmanın birincisi 29 yaşındaki Magalí Benejam oldu.

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          *Haberin görselleri AP ve Instagram'dan alınmıştır.

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