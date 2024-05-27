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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden İsrail'e 'Refah' tepkisi - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden İsrail'e tepki

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bu saldırısı da öncekiler gibi dünyada tepkiyle karşılanırken, ünlü isimler de sessiz kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:22
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          İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması kararına karşın saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında en 40 Filistinli hayatını kaybetti. Dünyada her geçen gün İsrail'e tepkiler artarken, ünlü isimler de yaşanan drama kayıtsız kalmıyor. Son saldırının sembolleşen "Refah yanıyor. Gazze'de çadırlara sığınan insanların üzerine bomba atıldı" yazılı görseli pek çok ünlü, sosyal medya sayfasında paylaştı.

        • 2

          ENGİN ALTAN DÜZYATAN

        • 3

          ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

        • 4

          DENİZ BARUT

        • 5

          ÇAĞLA ŞIKEL

        • 6

          SARP APAK

        • 7

          CENK TORUN

        • 8

          BERRAK TÜZÜNATAÇ

        • 9

          ZEYNEP BASTIK

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