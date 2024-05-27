Şampiyon Galatasaray kupalarını kaldırdı! İşte o anlar

Törende İlk önce Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kupası verildi. Kadın futbolcular ve teknik heyet tek tek sahneye çağrılırken, madalya ve kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil takdim etti. Futbolcular daha sonra hep birlikte kupayı kaldırdı ve statta kupayla tur attı.