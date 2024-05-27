Galatasaray Lisesi'nden Aslantepe'ye! Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyu
Galatasaray, 24. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a giderken, konvoyu takip eden taraftarları selamladı. İşte o anlar...
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2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.
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Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.
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Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
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Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.
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İşte kutlamalardan kareler:
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