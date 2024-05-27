Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

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'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturmayla ilgili savcılık tarafından açıklama geçildi. Yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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GÖZALTINA ALINDI Savcılığın bu açıklamasının ardından harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri astrolog Meral Güven’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Güven sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ KAYDI DİKKAT ÇEKTİ Gözaltına alınan Meral Güven’in suç kaydı dikkat çekti. Güven’in, 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma ve 1 adet Taksirle Yaralama suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.