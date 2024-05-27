Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası! Diyette yapılmaması gerekenler nelerdir?
Yaz aylarına girerken diyetle çoğu kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken, uyguladığı diyet sırasında kulaktan dolma, güvenilir olmayan yöntemler tercih edebiliyor. Anca kilo verirken uygulanan diyete dikkat etmek gerekiyor. İşte doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası
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Diyet yaparken alınan kalori kadar harcanan kalori miktarıda göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isterken doğru sanıp yapılan diyet hataları vardır. Peki diyette yapılmaması gerekenler nelerdir? İşte diyet yaparken kaçınmanız gereken hatalar
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1-ŞOK DİYETLERE GÜVENMEK
Hızlı bir şekilde 10 kilo vermeye kararlı olduğunuz için şok diyet uygularsınız. Belki de planınız her gün greyfurt veya lahana çorbasından başka bir şey gerektirmiyor. Günlük kalori miktarınızı 1000'in altına düşürürsünüz ve tabii ki kilolar erir. Ancak çok az kalori yediğinizde metabolizmanızı yavaşlayacak şekilde eğitirsiniz. Diyet bittiğinde kalorileri daha yavaş yakan bir vücudunuz olur ve genellikle verdiğiniz kiloları geri alırsınız.
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2-KAHVALTIYI ATLAMAK
Kahvaltıyı atlamak kalorileri azaltmanın basit bir yolu gibi görünse de günün geri kalanında aç kalmanıza neden olabilir. Bu, iş yerinde plansız atıştırmalara ve öğle yemeğinde büyük bir porsiyon yemeye yol açarak kalori sayımlarının artmasına neden olabilir. Ancak protein ve lif oranı yüksek kahvaltılar gün boyu açlığı bastırabilir. Aslında araştırmalar, her sabah kahvaltı yapan kişilerin sağlıklı kilolarını koruma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
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3-ATIŞTIRMALIKLARINIZIN İZİNİ KAYBETMEK
Belki her öğünde kalori sayıyorsunuz, peki ya aradaki lokmalar? Masanızda bir paket kraker var, partideki küçük dilim pasta, oğlunuzun külah dondurmasının tadı var. Bütün bu akılsızca yemek birikiyor ve iyi planlanmış bir diyeti sabote edebiliyor. Kalori sayma konusunda ciddiyseniz, her lokmayı takip etmek için akıllı telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı kullanmak isteyebilirsiniz.
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4-HİÇ ATIŞTIRMALIK YAPMAMAK
Akılsız atıştırmalar belinizi dolgunlaştırabilirken, düşünceli atıştırmalar tam tersini yapabilir. Günde birkaç küçük öğün ve atıştırmalık yiyen kişilerin açlığı kontrol etme ve kilo verme olasılıkları daha yüksektir. Atıştırmalıklar, özellikle de atıştırmalıklar protein açısından zenginse, metabolizmanızı yüksek viteste tutmanıza yardımcı olur. Birkaç kuruyemiş tüketmek iyi, yüksek proteinli bir seçimdir ve araştırmalar, kuruyemiş yiyen kişilerin, yemeyenlere göre daha zayıf olduğunu göstermektedir.
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5-AZ YAĞLI BESLENMEYE ÖNEM VERMEK
Az yağlı ürünler diyetinizde önemli bir rol oynayabilir. Az yağın düşük kalorili ile aynı şey olmadığını ve ikinci ve üçüncü porsiyonları alma izni olmadığını unutmayın. Tabağınızı az yağlı kekle doldurursanız, daha küçük bir dilim normal kekle karşılaştırıldığında daha fazla kalori tüketebilirsiniz. Ne kadar yağ, şeker ve kalori aldığınızı bilmenin en iyi yolu besin etiketini kontrol etmektir.
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6-ÇOK FAZLA KALORİ YUDUMLAMAK
Kalori sayarken çoğumuz içeceğimizin içinde ne olduğunu gözden kaçırma eğilimindeyiz. Bazı lüks kahvelerin ve alkollü içeceklerin 500'den fazla kaloriye sahip olduğunu düşündüğünüzde bu büyük bir hatadır. Meyve suyu ve sodadaki kaloriler bile hızla artabilir.
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7-ÇOK AZ SU İÇMEK
Bu düzeltilmesi en basit diyet hatalarından biridir. Kalori yakmak için su şarttır. Kendinizi susuz bırakırsanız metabolizmanız yavaşlar ve bu da daha yavaş kilo kaybı anlamına gelir. Bu nedenle her öğüne ve atıştırmalıklara bir bardak su eklemeyi deneyin.
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8-SÜT ÜRÜNLERİNİ BIRAKMAK
Tam yağlı süt, peynir ve dondurma birçok diyet yapan kişi için tabudur, ancak süt ürünlerini bırakmak ters etki yapabilir. Bazı araştırmalar vücudun yeterli miktarda kalsiyum aldığında daha fazla yağ yaktığını, kalsiyumdan yoksun olduğunda ise daha fazla yağ ürettiğini öne sürüyor. Kalsiyum takviyeleri aynı faydaları sağlamıyor gibi görünüyor, bu nedenle süt ürünlerinin de başka faydaları olabilir. Yağsız veya az yağlı süt seçeneklerine sadık kalın.
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9-ÇOK SIK ARABA KULLANIMI
Arabaya servis yoğun bir günün ardından uygundur ve her zaman salata veya diğer sağlıklı seçenekleri sipariş edebilirsiniz. Ama bir kez oraya vardığınızda, o milkshake'e veya başka bir ikrama karşı koyabilir misiniz? Ve kendinize bir kez fast food yemenin kolaylığına izin verirseniz, bu bir alışkanlık haline gelebilir. Uzun vadeli bir araştırmaya göre, haftada ikiden fazla fast food yiyen insanlar, haftada bir kereden az yiyenlere göre 10 kilo daha fazla aldılar.
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9-GERÇEKÇİ OLMAYAN HEDEFLER KOYMAK
Kendinize ilk haftanızda 20 kilo vereceğinizi söylemek muhtemelen kendinizi başarısızlığa hazırlıyor. Eğer bunu yapamayacağınızı biliyorsanız, ilk etapta diyete asla başlamayabilirsiniz. Diyet yaparsanız ve haftada 5 kilo kaybederseniz kutlamak yerine hedefinize ulaşamadığınız için cesaretiniz kırılabilir. Başarılı bir diyet için gerçekçi bir hedef hayati öneme sahiptir. Hedefinizin ne olması gerektiğinden emin değilseniz bir diyetisyenle konuşun.
Kaynak:webmd