Kuzey Kore'nin uydu roketi havada patladı

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Kuzey Kore, askeri casus uydusunu taşıyan roketin havada patladığını açıkladı.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'nden bir yetkili, "Malligyong-1" adlı "uydu taşıyan roketin" fırlatışının başarısız olduğunu bildirdi.

İdarenin hazırladığı raporda, roketin fırlatmadan bir süre sonra havada patlamasının "sıvı oksijenli ve benzinli motordan" kaynaklandığı ifade edildi. Raporda araştırmanın devam ettiği vurgulandı.

GÜNEY KORE VE JAPONYA'DAN AÇIKLAMALAR

Güney Kore ve Japonya da Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde "uydu roketi" fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, kuzeybatısındaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 22.44'te "uydu roketi" fırlattığını açıkladı. REKLAM Açıklamada, roketin fırlatmadan birkaç dakika sonra parçalara ayrılarak denize düştüğü ifade edildi. Kyodo News'un haberine göre, Japonya'daki erken uyarı sistemi de Sarı Deniz yönüne fırlatıldığı ifade edilen "uydu roketi" nedeniyle Okinava Adası sakinlerinin bina içlerine ya da sığınaklara gitmeleri uyarısı yaptı. Ancak daha sonra Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, roketin bölgeyi hedef almadığı belirtilerek uyarı kaldırıldı.

NHK'nin Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin fırlattığı "uydu roketi"ndeki sıvı yakıtın alev almış olabileceği ifade edildi. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.