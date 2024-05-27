Ali Koç'tan transfer açıklaması ve Galatasaray'a gönderme!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Mersin ve Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonu, takımın son durumu ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Koç, başkanlığa devam etmesi halinde takıma en az 5 çok kaliteli takviye yapacağını söyledi. Ali Koç ayrıca, şampiyon olan Galatasaray'a da göndermelerde bulundu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Mersin ve Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya gedi. Koç, bu iki ilde yaptığı konuşmalarda önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
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"DİĞER ADAY KAZANIRSA, ONA DESTEK VERİRİZ"
"İnşallah Allah'ın izniyle Fenerbahçemize yakışacak bir seçim sürecindeyiz. Fenerbahçe demokrasisinin kuvvetlendiği bir seçim olsun. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı bir seçim olur. Diğer aday kazandığı takdirde biz de ona destek vermek için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. İki dönem boyunca kayıtsız, şartsız desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."
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"102 PUAN ALSAK RAKİBE 103 ALDIRACAKLARDI!"
"Olağanüstü bir sezon geçirdik. Fenerbahçe kötü bir sezon geçirdi diyen varsa iyi niyetli değildir. Şampiyon olamadık. Biz 102 puan alsak, rakibe 103 puan aldıracaklardı."
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"HERKESİ YENDİK, SİSTEMİ YENEMEDİK"
"99 puan, 99 gol, en çok gol atan takım, en az yenilen takım, en çok averajı olan takım, deplasmanlarda namağlup, derbilerde 4 galibiyet, böyle bir tabloyu sezon başında çizdeydik, altına imza atar, "Biz bu sene net şampiyon olduk" der geçerdir. Herkesi yendik ama sistemi bir kez daha yenemedik. Ama ben hocamızla, takımımızla, gösterdikleri mücadeleden dolayı, bize yaşattıkları mutluklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü bir sezon geçirdiler."
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"İNSANIN İÇİ ACIYOR"
"21. yüzyılda şampiyon olan hiçbir takım, 90 puan ve üstü almamış. Fenerbahçe tarihinde hiç almamış. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman insanın içi acıyor. Detaylara bakarsanız, Sivas maçı diyelim, Galatasaray, Antalya maçı... İş bittikten sonra konuşuyor diyebilirsiniz ama geçen hafta oynadığığımız derbi maçı bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımızın repliki oldu. Allah'a çok şükür bizim yüzümüze güldü, onların değil."
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"KOSKOCA SEZONDA SADECE 1 KIRMIZI KART ALDILAR"
"İki takım şampiyonluğa oynuyor. Aynı sayıda maç yapıyor. Biri 523 faul yapıyor, biri 516 faul yapıyor. 65 sarı kart alıyorlar. Koskoca sezonda sadece ve sadece bir kırmızı kart alıyorlar. Avrupa'da dört kırmızı kart aldılar. Oynadıkları maç sayısı belli. Biz ise 516 faulden 88 sarı kart, 5 kırmızı kart alıyoruz. Trabzonspor maçına 9 sarı kart sınırında oyuncu ile çıktık. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Şeytan aslında ayrıntıda gizli."
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"SON 5 SENEDE BİZ 5 PUAN ÖNDEYİZ"
"Son 5 sezonun, son 10 sezonun puan tablosuna bakıyorsunuz. Son 5 senede biz 5 puan öndeyiz. Son 10 senede, Galatasaray 718, Fenerbahçe 717, Beşiktaş 700, Başakşehir 635, Trabzonspor 607. Aradaki tek fark, şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. Bunu hiçbir futbol mantığı ile anlatamazsınız."
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"5 ÇOK SIKI İLAVE YAPACAĞIZ"
"Bu sene de benzer bir üzüntü ile karşılaştık. Ama ben şahsen çok daha hırslandım. Son iki senede finansal fair-play, federasyonun sıkıştırmaları olsun bir nebze kalksın ve ne kadar iyi planlama yaptığımızı, kadro kurduğumuzu gördünüz. Geçen sene de çok iyi top oynadık. Bir noktadan sonra sarsıldık. Bu sene rekorları kırdık, son haftaya kadar taşıdık. Ama bir şekilde sistemi yenemedik. Neden umutluyum, artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır. İnşallah bu kadronun üzerine 3-4 bilemezdiniz 5 çok sıkı ilave yapmamız gerekiyor. Bunun planları hazır. Nisan ayından beri Mario ve ekibi çalışıyor. İyi kadro kurunca, iyi teklifler de geliyor. Hiç bırakmayı istemediğimiz oyuncular var. Onlara gelen ilgi var. Onları da değerlendirmek zorundayız. Bugünkü tabloyu koruyorsak, üzerine 3-4 futbolcu ile çok daha kuvvetli bir takımımız olacak."
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"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEYİ GEREKTİRMEYECEK KALİTEDE TAKIM KURACAĞIZ"
"Şampiyonluk sözü veriyor musun, şampiyonluk sözü verip de gerçekleşeceğini bilsem, her gün şampiyonluk sözü veririm. Herkese şampiyonluk mesajı atarım. Ama öyle olmuyor. Daha önce de söylediğim gibi, inşallah şampiyonluk sözü vermeyi gerektirmeyecek bir kalitede kadro kuracağımızdan zerre kadar şüpheniz olmasın."
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"6 SENEDE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK"
"Kulübümüzde son 6 senede çok güzel işler yaptık. Futbolda işler iyi gitmeyince bunlar gölgelendi. Ama bunlar sağlıklı bir kulübün olmazsa olmazlarıydı. Büyük çaba sarf ettik. Futbolda başarı gelince bunların kıymetini çok daha iyi anlayacaksınız."
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"BEŞİKTAŞ MALUM TAKIMA KARŞI ŞEREFLİ İKİNCİLİKLERDEN BAHSEDERDİ"
Ali Koç: "Beşiktaş şerefli ikinciliklerden bahsederdi. Kimden bahsederdi? Bizden mi, Trabzonspor'dan mı, Başakşehir'den mi? Malum takıma karşı bahsederdi. Benzer bir dönemi de ne yazık ki biz şu an yaşıyoruz."
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