"5 ÇOK SIKI İLAVE YAPACAĞIZ"

"Bu sene de benzer bir üzüntü ile karşılaştık. Ama ben şahsen çok daha hırslandım. Son iki senede finansal fair-play, federasyonun sıkıştırmaları olsun bir nebze kalksın ve ne kadar iyi planlama yaptığımızı, kadro kurduğumuzu gördünüz. Geçen sene de çok iyi top oynadık. Bir noktadan sonra sarsıldık. Bu sene rekorları kırdık, son haftaya kadar taşıdık. Ama bir şekilde sistemi yenemedik. Neden umutluyum, artık Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe tarihinin en iyi sonucunu bu kadro almıştır. İnşallah bu kadronun üzerine 3-4 bilemezdiniz 5 çok sıkı ilave yapmamız gerekiyor. Bunun planları hazır. Nisan ayından beri Mario ve ekibi çalışıyor. İyi kadro kurunca, iyi teklifler de geliyor. Hiç bırakmayı istemediğimiz oyuncular var. Onlara gelen ilgi var. Onları da değerlendirmek zorundayız. Bugünkü tabloyu koruyorsak, üzerine 3-4 futbolcu ile çok daha kuvvetli bir takımımız olacak."