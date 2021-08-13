Son dönemde kurda yaşanan artışla alt sınıf sayılan arabalar bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmişti. ÖTV matrahında yapılan değişiklikle son satış fiyatı 320 bin liraya kadar olan araçlarda yaklaşık yüzde 17'lik indirim olacak.