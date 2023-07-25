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        Haberler Otomobil Otomobil fırsatçılarına 118.8 milyon TL ceza - Otomobil Haberleri

        Otomobil fırsatçılarına 118.8 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında yapılan denetimler neticesinde toplam 118 milyon 799 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Denetimlerin devam edeceğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 12:52
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        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
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        Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bilgiler paylaştı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle, sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin TL idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir" denildi.

        Bakanlık açıklamasında, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında, Bakanlığın Müfettişlerinin ve İl Müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde toplam 118 milyon 799 bin 782 TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

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        İKİNCİ ELİ SIFIRINDAN PAHALI İLAN SAYISI SERT DÜŞTÜ

        Öte yandan, ikinci el araç fiyatı sıfır kilometre fiyatını geçen ilan sahiplerine de toplam 35 milyon 447 bin TL ceza kesildiğini belirtildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirilmiş olup, bu düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan ve 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısının da, 8 Temmuz 2023 tarihinde 20 bin 985 iken hem mezkûr düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de Bakanlığın kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz 2023 tarihinde 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup 24 Temmuz 2023 tarihinde ise 3 bin 217'e düştüğü bildirildi.

        'MAĞDURİYET YAŞANMAMASI ÖNCELİĞİMİZ'

        Denetimlerin devam edeceğini duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" açıklamasında bulundu.

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