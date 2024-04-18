Otokar yeni kamyonlarını satış sundu

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Otokar, hafif kamyon segmentindeki Atlas ailesini, 8,5 ve 12 tonluk modellerin ardından 11 ve 15 tonluk yeni araçlarla büyüttü.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, kamyonda 2013'te Foton şirketiyle başlattıkları iş birliği çerçevesinde araçları Türkiye pazarına uygun hale getirerek üretim yaptıklarını, 10 yılın üzerinde bir süredir pazarda yükselen bir başarı elde ettiklerini belirterek şunları söyledi.

Erman, "Atlas’ın satışlarını son 4 yılda 3 katına çıkardık. 2023 yılında Atlas’ın da içinde bulunduğu 16 ton altı kamyon pazarı yüzde 5 büyürken Otokar’ın satışları yüzde 44 arttı. 2023 yılında satılan yaklaşık her 5 hafif kamyondan biri Atlas oldu. Şimdi de kamyondaki varlığımızı güçlendiriyor, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda 2 yeni Atlas’ı ürün ailemize ekliyoruz. 11 tonluk Atlas ve 15 tonluk Atlas 3D ile başarımızı arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İHRACATTA HEDEF BÜYÜTTÜ Otokar Atlas ailesi ile ihracatta hedef büyüttüklerini belirten Erman, "Türkiye kamyon pazarında büyümeye devam ederken, geçtiğimiz yıl yurt dışı dağıtım ağımızı kurarak Atlas kamyonlarımızın ihracatına da başladık. Bugün Avrupa’da, İspanya, Polonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’da olmak üzere 7 farklı ülkede kamyon distribütörlerimiz bulunuyor. Otokar olarak kendi satış ağıyla Avrupa Birliği ülkelerine resmi olarak ihracat yapabilen tek hafif kamyon üreticisiyiz. Önümüzdeki dönemde kamyonda distribütörümüzün olduğu ülke sayısını arttırarak Avrupa pazarındaki büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı ve Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, önümüzdeki dönemde Foton'un diğer ticari araçlarını da Türkiye'ye getirebileceklerinin sinyalini verdi.