Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
Mersin'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentte bir tamirhaneye düzenlenen operasyonda parçalara ayrılmış lüks araçlar bulundu. Yedek parça için kullanılan araçlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de gümrük kaçağı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
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AA'da yer alan habere göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tamirhaneye operasyon düzenledi.
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Adreste, yedek parça olarak satışa sunulması için parçalanan gümrük kaçağı 2 otomobil ve 2 cip ele geçirildi.
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Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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