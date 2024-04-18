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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de akıllara durgunluk veren olay! Ekipler bile inanamadı, hepsi lüks araç çıktı - Güncel haberler

        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı

        Mersin'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentte bir tamirhaneye düzenlenen operasyonda parçalara ayrılmış lüks araçlar bulundu. Yedek parça için kullanılan araçlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:24
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          Mersin'de gümrük kaçağı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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          AA'da yer alan habere göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tamirhaneye operasyon düzenledi.

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          Adreste, yedek parça olarak satışa sunulması için parçalanan gümrük kaçağı 2 otomobil ve 2 cip ele geçirildi.

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          Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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