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        Haberler Yaşam Gözlem gücünüzü test edin: Resimdeki gizli 13 nesneden kaç tanesini bulabilirsiniz?

        Bulmaca severler için: Görseldeki saklı ayrıntıları bulabilecekleri 13 bilmece!

        Bazı insanlar bir saniye önce ellerindeki kalemi, cebindeki anahtarları bile bulamayacak kadar dalgın olabilirler. Ancak buna rağmen istediklerinde iyi bir gözlemci olabilirler. Peki, siz bulmacaların ne kadarını görebiliyorsunuz, test etmek ister misiniz? İşte, sizin için görsellerdeki 13 gizli nesne!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:57
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        • 1

          Bulmacalar birçok insanın çözmeyi sevdiği eğlenceli bir aktivitedir. Haberimizde gözlem ve ayrıntı yeteneğinizi test eden 13 görseli sizin için derledik. İşte, gizli yeteneğinizi ortaya çıkartacak 13 gizli nesneli bulmaca ve cevabına dair detaylar...

        • 2

          1. soru: Görseldeki rakunların arasında gizlenen pandayı bulabilir misiniz?

        • 3

          Cevap: Görselde sol üstte panda görülüyor.

        • 4

          2. soru: Resimdeki emziği görebiliyor musunuz?

        • 5

          Cevap: Sol altta oyuncak tavşanın yanında emzik bulunuyor.

        • 6

          3. soru: Gözleri olmayan oyuncak bebeği bulabilir misiniz?

        • 7

          Cevap: Saçı sarı olan ve gözlerinde çarpı olan bebeğin düğmeden gözleri yok dolayısıyla cevap o bebektir.

        • 8

          4. soru: Partideki hırsızı bulabilir misiniz?

        • 9

          Cevap: Ninja kostümlü kişinin cebine elini sokan kişi hırsızdır.

        • 10

          5. soru: Görsele gizli olan zarı bulabilir misiniz?

        • 11

          Cevap: Sağ üste yakın konumda farenin hemen dibinde üzerinde 1 yazan zar bulunuyor.

        • 12

          6. soru: Görselde birbirinin tamamen aynısı olan 2 şemsiyeyi fark ettiniz mi?

        • 13

          Cevap: Sol alt ve sağ üstte mavi desenli şemsiyeler birbiriyle aynıdır.

        • 14

          7. soru: Koyunların arasında gizlenen kurdu bulabilir misiniz?

        • 15

          Cevap: Sağ üste yakın kısımda koyun postunun içine saklanmış bir kurt bulunuyor.

        • 16

          8. soru: Muzların arasında bulunan yılanı görüyor musunuz?

        • 17

          Cevap: Sol tarafa yakın duran bir yılan var.

        • 18

          9. soru: Dalmaçyalı olan köpeği bulabilir misiniz?

        • 19

          Cevap: En sağın biraz yanında benekleri olmayan köpek aradığınız cevaptır.

        • 20

          10. soru: Papağanların içinde gizli kelebeği bulabilir misiniz?

        • 21

          Cevap: Kelebek, solda mavi iki papağanın arasında duruyor.

        • 22

          11. soru: Ninjaların arasında kedi bulunuyor, görebiliyor musunuz?

        • 23

          Cevap: En önün bir arkasında solda ninja kıyafeti giymiş kedi görülüyor.

        • 24

          12. soru: Çiçeklerin içinde duran kalbi bulabilir misiniz?

        • 25

          Cevap: Kalp alt kısma yakın şekilde pembe ve kırmızı çiçeğin arasında bulunuyor.

        • 26

          13. soru: Maymunların arasında duran ayıyı fark edebilecek misiniz?

        • 27

          Cevap: Sol üstteki maymunun önünde ayı görünüyor.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Bright Side

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