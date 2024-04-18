Duruşma öncesi açıklama yapan İncili, “Ablam Mevlüde Yıldız İncili ve yeğenim Mehmet Şükrü İncili deprem anında üçümüz aynı odaya toplandık. Binanın yıkılması o kadar kısa sürdü ki, yeğenimle ablama ‘deprem çok kuvvetli kolon altına girelim’ demeye kalmadan yıkıma uğradık. Yıkımdan sonra yeğenim ve ablamla konuştuk ‘İyi misiniz?' diye. Yeğenim sürekli 'nefes alamıyorum’ diyordu. Ara ara hep konuşuyorduk. Ben iki gün sonra çıkarılmışım. Ayağımdan ve kalçamdan ameliyat oldum. Vücudumda ezikler var. Ablam ve yeğenimden hiçbir haber alamadık, hiçbir izine ulaşamadık. Enkazda detayla arama yapılmadığını düşünüyoruz. Yaralı olarak başka kentlere gönderilenler orada öldü ve kimsesiz diye defnedildi. Bunları mezarlarının açılıp, tekrar DNA örneği alınmasını istiyoruz” dedi.