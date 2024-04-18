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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gündem teknik adam! İşte ilk isimler - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gündem teknik adam! İşte ilk isimler

        Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hoca için araştırmalara başladı. İlk etapta yabancı hocaları radarına alan siyah-beyazlıların gündemindeki isimler de belli olmaya başladı

        Giriş: 18.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:49
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        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
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        Ocak ayında göreve gelen Fernando Santos ile Samsunspor beraberliğinin ardından yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları da başlıyor. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi takımın başına tekrar getiren Beşiktaş yönetimi, yaza yeni hocayla girmeyi planlıyor.

        HEM OYNATACAK HEM PARLATACAK!

        Beşiktaş yönetimi, teknik adam konusunda hem iyi futbol oynatan hem de takımdaki isimleri parlatacak bir isim arayışında. Kadroda büyük revizyon planlayan siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy Demir Ege Tıknaz başta olmak üzere takımdaki genç yeteneklerin vitrine çıkmasını istiyor. Bunun yanı sıra önemli yatırım yapılan Ernest Muçi, Al-Musrati, Gedson Fernandes ve Milot Rashica gibi isimlerin de performanslarının artarak transfer piyasasında kendilerini göstermesi amaçlanıyor.

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        İŞTE İLK TEMASLAR: EDIN TERZIC

        Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un ardından ilk etapta uygun yabancı hocaları mercek altına aldı. Beşiktaş'ta Bilic döneminde yardımcı hocalık yapan, şu an ise Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic için nabız yoklansa da olumlu yanıt gelmedi. Alman ekibiyle geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkan Hırvat çalıştırıcının sezon sonunda ayrılacağı konuşulurken kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek istediği aktarıldı.

        GURBAN GURBANOV RADARDA

        Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Azerbaycan ekibi Karabağ'ın başında yaptıklarıyla adından söz ettiren Gurban Gurbanov. Beşiktaş yönetimi, 51 yaşındaki çalıştırıcının da durumunu takip ediyor. Azeri liginde şampiyon olan Gurbanov, takımıyla Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar yürüse de Alman şampiyonu Leverkusen'e çekişmeli bir eşleşmenin ardından elenerek alkış toplamıştı.

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        VAN BRONCKHORST'LA TEMAS KESİLMEDİ

        Beşiktaş'ın Fernando Santos'tan hemen önce anlaşma aşamasına geldiği ancak ekibinin farklı takımlarda çalışıyor olması nedeniyle imza attıramadığı Giovanni van Bronckhorst ile de kontağı devam ediyor. Teknik heyetine çalıştığı takımlardan izin çıkmayan Hollandalı hocanın, sezon bitimiyle durumuna yeniden bakılacak.

        YERLİDE SERGEN YALÇIN

        Beşiktaş'ın yerli hoca konusunda ise en büyük adayı daha önce de olduğu gibi Sergen Yalçın. Şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın için futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba, "Sergen Yalçın ile hiçbir görüşmemiz olmadı" ifadesini kullanmıştı. Beşiktaş sezon sonunda yapılacak değerlendirmelere göre rotayı yeniden Sergen Yalçın'a kırabilir.

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