Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali: MKYK toplantısında ne konuşuldu?
AK Parti yerel seçimlerin ardından A takımında değişime hazırlanıyor. Yerel seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından, Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu toplandı. O toplantıda ne konuşuldu? Esra Nehir'in haberi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi. Yerel seçimler sonrası değişim; partinin A takımında başlayacak. Kongre süreci ile diğer kademelerde devam edecek.
"YENİLENME SÜRECİMİZİN SONUNDA YOLUMUZA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"
AK Parti’de yerel seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından; partinin bir diğer yönetim organı olan "Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu"nu topladı.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Değerlendirme, istişare ve yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Büyük Kongre’mizi bunun vesilesi olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan, büyük kongre öncesinde de değişime gidileceğini belirtti.
"MİLLETİN PARTİSİ BİZİZ"
Erdoğan, "Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. Bunu da bize yakışır bir şekilde yapacağız. Milletin partisi biziz" ifadelerini kullandı. Kongre için tarih belirlenmediği; ancak sürecin istişare edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından, sunumlara geçildi.
KAZANILAN-KAYBEDİLEN BELEDİYELER ELE ALINDI
Edinilen bilgiye göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sunumunda kazanılan-kaybedilen belediyeler, 2019 seçimlerine göre karşılaştırmalı olarak yer aldı. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise oy değişimleri, en çok ve en az oy alınan illeri aktardı. İlçe ilçe oy değişimini anlattı. Genel Başkan Vekili ve Strateji Heyeti Başkanı Efkan Ala ise aday belirleme sürecini anlattı.
"FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA CİDDİ YAPTIRIMLAR GELECEK"
Erdoğan, konuşmasında ayrıca, sosyal medyadan AK Parti’ye ve kurmaylarına dönük spekülasyonlara itibar etmeyeceklerine dikkat çekerek AK Parti’nin kurumsal yapıya sahip olduğunu vurguladı. AK Parti’ye dışarıdan istikamet çizilemeyeceğini belirtti. Fahiş fiyat artışları da AK Partili kurmaylar tarafından dile getirilirken, fahiş fiyat uygulamalarına dair çok yakın vadede ciddi yaptırımlar geleceği belirtildi. Erdoğan, "Ekonomi programımız devam edecek, kararlıyız" mesajı verdi.