Kadıköy'de 8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi

"YARALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN ARACIMA ALDIM"

Ferit Karadağ, "Ben ticari taksi kullanıyorum. Buradan Moda'ya doğru çıkmaya çalışıyordum. Önümde bir araç vardı. Vatandaşın birisi bu araçların arasından gelerek öndeki arabaya binmeye çalıştı. Öndeki araç almadı. Almayınca bana sıra geldi. Bir baktım adam yaralı, yaralı olduğunu görünce hem de kanamalı yaralı baya bir kan akıyordu. Hemen aracıma aldım 'beni en yakın hastaneye götür, beni bıçakladılar' dedi. Kim olduğunu da bilmiyor, tanımadığı birileri tarafından bıçaklanmış. Daha sonra acil bir şekilde hastaneye gittim. Yolda bayılmasın düşüncesi ile konuşturmaya çalıştım. Hastaneye kadar konuşarak gittik, hastanede doktorlar görünce acilen müdahale ettiler. Sonradan gelip kan izlerini takip ettik, polis arkadaşlara yardımcı olma babında. Olayın tam yerini kendilerine gösterdim. Takip ettiğimizde yukarıdan aşağı kan izlerinin geldiğini gördük, olay bundan ibaret. Durumunun kritik olduğunu söylediler. Çünkü ben kendisinin telefon numarasını almak istedim. Belki de daha sonrasında telefon edip, diyaloğa girmek istedim." dedi.