Konut satışının en çok arttığı şehirler
TÜİK mart ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Toplam satışta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Satışın en çok arttığı şehirler içerisinde geçen yıl yaşanan deprem felaketinden etkilenen iller dikkat çekti. Bu rakamlarda teslim edilen deprem konutları da etkili... İşte satışların en çok arttığı şehirler ve yükselişlerin oranı...
- 1
1 - Hatay - Artış oranı: %405.7 - Satış sayısı: 971
- 2
2 - Gaziantep - Artış oranı: %92.4 - Satış sayısı: 3047
- 3
3 - Osmaniye - Artış oranı: %78.4 - Satış sayısı: 405
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- 4
4 - Adana - Artış oranı: %63.5 - Satış sayısı: 2611
- 5
5 - Adıyaman - Artış oranı: %60.9 - Satış sayısı: 407
- 6
6 - Şanlıurfa - Artış oranı: %45.3 - Satış sayısı: 2003
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- 7
7 - Diyarbakır - Artış oranı: %38.1 - Satış sayısı: 1601
- 8
8 - Siirt - Artış oranı: %20.6 - Satış sayısı: 217
- 9
9 - Çanakkale - Artış oranı: %18.5 - Satış sayısı: 974
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- 10
10 - Kilis - Artış oranı: %18.2 - Satış sayısı: 221
- 11
11 - Mersin - Artış oranı: %16.3 - Satış sayısı: 3567
- 12
12 - Kayseri - Artış oranı: %16.2 - Satış sayısı: 2416
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- 13
13 - Mardin - Artış oranı: %13.2 - Satış sayısı: 694
- 14
14 - Tokat - Artış oranı: %11.8 - Satış sayısı: 435
- 15
15 - Manisa - Artış oranı: %10.8 - Satış sayısı: 1885
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- 16
16 - Bursa - Artış oranı: %10.8 - Satış sayısı: 4100
- 17
17 - Tekirdağ - Artış oranı: %10.6 - Satış sayısı: 2609
- 18
18 - Batman - Artış oranı: %10.2 - Satış sayısı: 667
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- 19
19 - Bitlis - Artış oranı: %9.9 - Satış sayısı: 210
- 20
20 - İzmir - Artış oranı: %9.5 - Satış sayısı: 6413