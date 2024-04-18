Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu

        Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı Gelinkayası Şelalesi, kar yağışının yetersizliği sonucu kurudu. İlçede her yıl gerçekleştirilen 600 yıllık geleneksel kızak yarışları da bu nedenle yapılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kastamonu'un Ağlı ilçesi bu kış yeterli kar yağışı almadı. Bu yüzden ilçede her yıl gerçekleştirilen 600 yıllık geleneksel kızak yarışları da yapılamadı.

        • 2

          İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Gelinkayası Şelalesi de yüksek kesimlerden gelen suyun kesilmesiyle kurudu. Şelalenin döküldüğü yerin altından az da olsa su çıkmaya devam ediyor.

        • 3

          Ören Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kaleli, AA muhabirine ilçeye geçmiş yıllarda 1 metrenin üzerinde kar yağdığını söyledi.

        • 4

          Bölgede eskiden su değirmeni olduğunu belirten Kaleli, "Burada eskiden şelaleden akan suyla çalışan bir değirmen vardı. Bu değirmen teknolojiye bağlı olarak fabrikalar açılınca kapandı. Değirmenimiz atıldı ama su da kalmadı." dedi.

        • 5

          Son yıllarda bekledikleri kar yağışının gerçekleşmediğini vurgulayan Kaleli, "Bu kış kar yağmadığı için su çekildi. Eskiden 12 ay akardı. Son yıllarda sadece baharda akmaya başladı. Artık baharda da akmıyor." diye konuştu.

        • 6

          Eskiden şelaleden suyun çok şiddetli aktığına işaret eden Kaleli, şunları kaydetti:

          "Eskiden olsa karın erimesine bağlı olarak su seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle şu anda burada duramazdık. Suyun çıkardığı gürültüden buralarda duramazdık. Geceleri şelalenin, suyun gürültüsünden uyuyamazdık. Sel gelirdi, kenardaki evlere taşardı. Küresel ısınmadan mıdır, mevsimler mi değişti nedendir bilmiyoruz. O günleri, karı özlüyoruz ama artık yok."

        • 7

          Şelalenin kaynağındaki suyun son yıllarda oldukça azaldığına dikkati çeken Kaleli, artık çok az olan suyun şelaleye ulaşamadan kaybolduğunu belirtti.

        • 8

          Kaleli, Gelinkayası Şelalesi'nin yan yana iki parçadan oluştuğunu dile getirerek, "Bir tarafı 15-20 metre, diğeri 50-60 metre arasındaydı. Maalesef ikisi de kurudu." ifadesini kullandı.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Habertürk Anasayfa