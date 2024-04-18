Bu muhtemelen resmi olarak tanımlanan en büyük deniz sürüngenini temsil ediyor. Tahminlerimize göre bu devin uzunluğu yaklaşık 25 metre, yani bir mavi balina uzunluğunda. 202 milyon yaşında olan fosil, bu devleri ortadan kaldıran küresel bir yok oluş olayından çok az öncesine aittir. Deniz sürüngenleri bir daha asla bu boyuta ulaşamadı.