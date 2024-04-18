ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü

ABD basınında, İsrail'in bu hafta İran'a karşı yapmayı planladığı 2 misilleme saldırısını iptal ettiği öne sürüldü.

Amerikan ABC News'e konuşan adı açıklanmayan 3 İsrailli kaynağa göre, İsrail yönetimi, bu hafta 2 gece İran'a karşı misilleme saldırısı planını iptal etti.

İran’ın yüzlerce kamikaze insanız hava aracı, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıya İsrail’in nasıl ve ne zaman yanıt vereceği bilinmezliğini korurken, söz konusu İsrailli kaynaklar, savaş kabinesinin önünde misillemenin nereye yapılacağına yönelik çok sayıda seçenek olduğunu belirtti.

İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin muhtemel misillemeyi İran’ın bölgedeki vekil güçlerini hedef almaktan siber saldırı düzenlemeye kadar pek çok seçeneği tartıştığını öne sürdü.