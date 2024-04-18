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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz kanaldan mı gösterilecek? İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos karşısındaki muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:04
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 3

          Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

        • 4

          İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.

        • 5

          Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

        • 6

          Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

        • 7

          2 EKSİK VAR

          Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak.

        • 8

          Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

        • 9

          OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYET YOK

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.

          İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.

        • 10

          Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

          Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

        • 11

          TEK GALİBİYET ATROMITOS'A

          Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip, Atromitos oldu.

          2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

        • 12

          İşter İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:

        • 13

          Livakovic

        • 14

          Osayi-Samuel

        • 15

          Djiku

        • 16

          Çağlar Söyüncü

        • 17

          Ferdi Kadıoğlu

        • 18

          İsmail Yüksek

        • 19

          Fred

        • 20

          Dusan Tadic

        • 21

          İrfan Can Kahveci

        • 22

          Szymanski

        • 23

          Edin Dzeko

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