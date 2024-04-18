Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz kanaldan mı gösterilecek? İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos karşısındaki muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.
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Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
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İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.
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Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
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Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
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2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak.
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
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OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYET YOK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.
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Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.
Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.
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TEK GALİBİYET ATROMITOS'A
Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip, Atromitos oldu.
2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.
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İşter İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:
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- 13
Livakovic
- 14
Osayi-Samuel
- 15
Djiku
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- 16
Çağlar Söyüncü
- 17
Ferdi Kadıoğlu
- 18
İsmail Yüksek
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- 19
Fred
- 20
Dusan Tadic
- 21
İrfan Can Kahveci
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- 22
Szymanski
- 23
Edin Dzeko