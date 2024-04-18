Av tüfekli, silahlı kuyumcu soygunu! Kaçış anı kamerada!
Giresun'da, maskeli ve av tüfekli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çalarak, sokakta gasp ettikleri taksiyle kaçtı. Soygun sonrası iş yeri çalışanları, şüphelilerin peşinden koşarken çevredeki esnaftan biri, taksinin lastiğine bıçak sapladı. O anlar kameraya yansırken şüpheliler, polis tarafından yakalandı
Giresun'da olay, sabah saat 11.00 sıralarında Bulancak ilçe merkezinde, Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi’nde yaşandı. H.G.'ye ait kuyumcu dükkanında kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı.
ALTIN VE ZİYNET EŞYALARINI ÇANTAYA DOLDURDULAR
DHA'da yer alan habere göre maskeli 2 şüpheli, av tüfeği ve silah ile geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra çaldıkları bir miktar altın ve ziynet eşyasını, ellerindeki çantalara doldurdu.
KAÇTIKLARI TAKSİNİN SÜRÜCÜSÜNÜ YARALAMIŞLAR
Çevrede rastgele tabancayla ateş eden şüpheliler, caddede sürücüsünü yaralayıp, gasp ettikleri bir taksiyle kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TAKSİCİNİN DURUMU İYİ
Yaralı sürücünün hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
GASP ANI KAMERAYA YANSIDI
Kameraya yansıyan görüntülerde, soyguncuların kaçarak taksiye bindikleri, bir kişinin de peşlerinden koşarak çantayı almaya çalıştığı sırada yere düştüğü anlar yer aldı.
Güvenlik güçleri, kaçan silahlı soyguncuları gözaltına aldı.