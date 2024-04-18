Giresun'da olay, sabah saat 11.00 sıralarında Bulancak ilçe merkezinde, Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi’nde yaşandı. H.G.'ye ait kuyumcu dükkanında kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı.

ALTIN VE ZİYNET EŞYALARINI ÇANTAYA DOLDURDULAR

DHA'da yer alan habere göre maskeli 2 şüpheli, av tüfeği ve silah ile geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra çaldıkları bir miktar altın ve ziynet eşyasını, ellerindeki çantalara doldurdu.