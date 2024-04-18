Time, 2024'ün en etkili 100 ismini açıkladı: Dua Lipa, Kylie Minogue, America Ferrera listede
Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, 2024 yılının en etkili 100 kişisini seçti. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor. Dua Lipa, Kylie Minogue, America Ferrera, Taraji P. Henson, Dev Patel gibi ünlü isimler listede
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Dünyanın en prestijli yayınlarından Time, 1998'den bu yana her yıl dünyanın en etkili 100 ismini açıklıyor. 2024'ün en etkili isimleri altı kategoride bir araya getirildi. Time; 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Öncüler' ve 'Yenilikçiler' başlıkları altında 2024 yılının en etkili 100 ismini seçti. Derginin Time 100 sayısının dünya çapında dört kapağı var ve her biri Time 100'ün bir üyesini öne çıkardı: Şarkıcı - söz yazarı Dua Lipa, Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes, oyuncu Taraji P. Henson ve Rusya'daki muhalefet hareketinin lideri Yulia Navalnaya.
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Sanatçılar kategorisinde en etkili isimlerde Dua Lipa başı çekiyor. Dergide, 28 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz pop şarkıcısını, Patti Smith kaleme aldı. Smith, Lipa hakkında şu ifadeleri kullandı: Müzikal hayallerini hayata geçirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Azimlidir, bağımsızdır ve bilgi arzusuna sahiptir. Geleceğin sanatçılarını çevrelerindeki dünyaya karşı dikkatli olmaya çağırıyor.
Sanatçılar kategorisinde ayrıca İngiliz oyuncu Dev Patel ile Amerikalı rapçi 21 Savage dikkat çekiyor.
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2024'ün İkonları kategorisinde 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu Taraji P. Henson liste başında yer alıyor. Dergide, Henson'ı kaleme alan Mary J. Bliget, "Taraji gerçek bir kadın; dilini ısırmıyor ve inandığı şeyi savunmaktan korkmuyor" ifadesini kullandı.
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2000'li yılların en popüler şarkıcılarından Kylie Minogue da İkonlar listesinde yer alıyor. Coldplay solisti Chris Martin, Minogue hakkında dergiye şu ifadeleri yazdı: Her zaman herkesten 10 yıl önde gibi görünüyor ve nasıl hizmet edileceğini bilen, hayranların yıllarca seveceği şarkılar yapan bir sanatçı.
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2020 yılında trans kimliğini açıklayan ve Ellen olan adını Elliot Page olarak değiştiren oyuncu, Time'ın İkonlar kategorisine girdi. Raquel Willis, page hakkında şunları kaleme aldı: Elliot kararlılığını sürdürüyor, platformunun ve ayrıcalıklarının sağladığı kalkanı bırakıyor. Elliot ne yaparsa yapsın, kendi gerçeğinin ve gücünün başkalarının da kendilerininkini görebileceği bir ışık görevi gördüğünün farkında.
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İkonlar kategorisinde ayrıca yönetmen Sofia Coppola, manga sanatçısı Hayao Miyazaki, uzun süredir Alzheimer ile mücadele eden 'Geleceğe Dönüş' yıldızı Michael J. Fox yer alıyor.
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Öncüler kategorisinde başı çeken isim, oyuncu America Ferrera oldu. 40 yaşındaki ABD'li oyuncuyu meslektaşı Blake Lively anlattı. Lively, Ferrera için; "Dokunduğu her şeye kendisinin yüzde 980'ini katıyor. Bu da etrafındaki herkesi en yüksek benliklerine yükseltiyor. Adım attığı her karakterle dönüşüyor" ifadesini kullandı.
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2024'ün en etkili 100 ismi listesinde Titanlar kategorisinde ünlü Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes başı çekerken; oyuncu Kelly Ripa, Formula 1 pilotu Max Verstappen, basketbol oyuncusu A'ja Wilson da listede yer aldı.
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Liderler kategorisinde Rusya'daki muhalefet hareketinin lideri Yulia Navalnaya'nın yanı sıra Nobel ödüllü İranlı gazeteci Narges Mohammadi, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani bulunuyor.
2024'ün Yenilikçileri arasında Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, oyuncu ve komedyen Maya Rudolph, moda tasarımcısı Tory Burch, ragbi oyuncusu Siya Kolisi gibi farklı alanlardan isimler yer alıyor.
Öncüler kategorisinde Kenyalı girişimci Kennedy Odede, Amerikalı doktor ve kök hücre biyoloğu Stuart Orkin, Amerikalı çevreci aktivist Sharon Lavigne gibi isimler var.
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