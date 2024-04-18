Türkiye'nin saygın bilim insanlarından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından, "Niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsunuz" eleştirilerinde bulunanlara cevap verdi.

KATILDIĞI PROGRAMDAN KESİT SUNDU

2023 yılının ocak ayında, Bloomberg TV'de, Aslı Şafak deprem üzerine yaptığı programdan bir kesiti paylaşan Görür, sosyal medya hesabında kendisini eleştirenlere şöyle seslendi:

Ocak 2023’de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz? — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 17, 2024

"NE KAFASI BUNLAR, UTANMIYOR MUSUNUZ?"

"Bu son gönderiyi, Ocak 2023'de, yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar, 'niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun' diyorlar. Ne kafası bunlar? Ocak 2023'de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?"

Bu son gönderiyi ocak 2023’de yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar? (Aslı Şafak videosu, demin gönderdim) — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 17, 2024

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"UYANDIĞIMIZDA BİNLERCE İNSANIMIZ ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Prof. Dr. Görür konuşmasında, "Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz... Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmaz lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul’da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor" demişti.