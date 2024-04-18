Kulüpler 'Birlik' oldu: TFF seçimleri haziran ayında yapılsın

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Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında sezon başından bu yana yaşanan krizlere bir yenisi de seçim kararıyla eklendi.

Süper Lig başta olmak üzere Türk futbolunda art arda yaşanan skandalların ardından kulüpler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken karşı hamle olarak 18 Temmuz'da seçim kararı gelmişti. Büyükekşi TFF'si, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'u Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiğini duyursa da kulüplerden buna şiddetli itirazlar geldi.

ERKEN SEÇİM İÇİN ORTAK HAREKET KARARI ALINDI

Büyükekşi, Milli Takım'la EURO 2024'ü de görüp zaman kazanmayı isterken kulüpler ise sezonun bitimiyle birlikte hemen seçim yapılmasını talep ediyor. Kulüpler, TFF'yi haziran ayında seçime götürmek için imza toplamayı sürdürürken önceki gün yaptıkları toplantıda ortak hareket etme kararı aldılar.

REKLAM BÜYÜKEKŞİ'NİN ADAY OLMASI DA İSTENMİYOR Kulüpler Birliği seçimin erken alınmasının dışında Mehmet Büyükekşi'nin yapılacak kongrede aday olmasını da istemiyor. Bu konularda mutabakat sağlayan kulüpler, TFF ile görüşmek için bir heyet oluşturdu. BÜYÜKEKŞİ RANDEVU VERMEDİ Kulüpler Birliği heyeti, görüşme için randevu talep etse de Mehmet Büyükekşi, İstanbul dışında olduğu gerekçesiyle randevu vermedi. Kulüpler, en kısa sürede Mehmet Büyükekşi ile görüşerek taleplerini dile getirecekler. Türk futbolunda kaos bitmiyor! Haberi Görüntüle İMZADA SONA GELİNDİ Öte yandan erken seçim için toplanan imzalarda da kulüpler önemli aşama kaydetti. Statüye göre TFF delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Yeterli sayıya ulaşmak için 10-15 imza kaldığı öğrenildi. Ayrıca imza vermeyen 8 kulübün de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılacak olan görüşmenin ardından erken seçim için gerekli imzaları vereceği kaydedildi.

REKLAM KULÜPLER NEDEN ERKEN SEÇİM DİYOR? Kulüpler, yaptıkları toplantıda haziranda erken seçim için gerekçelerini de oluşturdu. İşte maddeler: ERKEN SEÇİM OLMAZSA MEVCUT HAKEMLER DEVAM EDECEK! Kulüplerin erken seçim için ilk gerekçesi futbolda yaşanan kaotik ortamın TFF ile birlikte en önemli sorumlusu olarak görülen hakemlerin devam eden liglerin şampiyonluk ve ligden düşme maçlarında görev almaya devam edecek olması... Yeni sezon için yapılacak hakem klasmanlarının yine görev süresi devam edecek olan mevcut MHK tarafından oluşturulacağı aktarılırken bu klasmanlara onay da 18 Temmuz'dan önce mevcut TFF tarafından verilecek. Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı Haberi Görüntüle YENİ YÖNETİMİN ÖNÜ TIKANIYOR Ayrıca bu süreçler Tahkim Kurulu başvuru ve karar süreleri dikkate alındığında seçilecek yeni yönetimin önünü kapatacak. Bunun yanı sıra MHK ve Temsilciler Kurulu'nun da üyelerinin görev süresini liglerden önce belirleyecek süresi yok. Eski kurulların belirlediği kıstaslar ile yeni sezona girilmesi durumu var.

TRANSFER VE BÜTÇE İÇİN DE YENİ TFF'NİN ALANI KISITLANABİLİR Ayrıca transfer dönemi içerisinde Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebirlik Talimatı'nda yapılması gerekli değişikliklerin mevcut TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılması halinde yeni seçilecek yönetimin haraket alanının kısıtlanabilir. TFF'nin 2024-25 sezonu bütçesini de mevcut yönetimin belirleyecek olması yeni seçilecek yönetim için handikap olarak görülüyor.