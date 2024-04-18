Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        87
        Fenerbahçe
        FB
        85
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        38
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler 'Birlik' oldu: TFF seçimleri haziran ayında yapılsın - Futbol Haberleri

        Kulüpler 'Birlik' oldu: TFF seçimleri haziran ayında yapılsın

        TFF ile Kulüpler Birliği arasında süren krize bir yenisi daha eklendi. Kulüplerin istifaya davet ettiği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da seçim kararı alırken; kulüpler, TFF'yi haziran ayında seçime götürmek için önceki gün yaptıkları toplantıda ortak hareket etme kararı aldılar. Birlik, seçimin erken alınmasının dışında Büyükekşi'nin yapılacak kongrede aday olmasını da istemiyor. Kulüpler, yaptıkları toplantıda haziranda erken seçim için gerekçelerini de oluşturdu. İşte tüm detaylar

        Giriş: 18.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında sezon başından bu yana yaşanan krizlere bir yenisi de seçim kararıyla eklendi.

        Süper Lig başta olmak üzere Türk futbolunda art arda yaşanan skandalların ardından kulüpler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet ederken karşı hamle olarak 18 Temmuz'da seçim kararı gelmişti. Büyükekşi TFF'si, 18 Temmuz'daki Mali Genel Kurul'u Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdiğini duyursa da kulüplerden buna şiddetli itirazlar geldi.

        TFF'de seçim kaosu!
        Haberi Görüntüle

        ERKEN SEÇİM İÇİN ORTAK HAREKET KARARI ALINDI

        Büyükekşi, Milli Takım'la EURO 2024'ü de görüp zaman kazanmayı isterken kulüpler ise sezonun bitimiyle birlikte hemen seçim yapılmasını talep ediyor. Kulüpler, TFF'yi haziran ayında seçime götürmek için imza toplamayı sürdürürken önceki gün yaptıkları toplantıda ortak hareket etme kararı aldılar.

        REKLAM

        BÜYÜKEKŞİ'NİN ADAY OLMASI DA İSTENMİYOR

        Kulüpler Birliği seçimin erken alınmasının dışında Mehmet Büyükekşi'nin yapılacak kongrede aday olmasını da istemiyor. Bu konularda mutabakat sağlayan kulüpler, TFF ile görüşmek için bir heyet oluşturdu.

        BÜYÜKEKŞİ RANDEVU VERMEDİ

        Kulüpler Birliği heyeti, görüşme için randevu talep etse de Mehmet Büyükekşi, İstanbul dışında olduğu gerekçesiyle randevu vermedi. Kulüpler, en kısa sürede Mehmet Büyükekşi ile görüşerek taleplerini dile getirecekler.

        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Haberi Görüntüle

        İMZADA SONA GELİNDİ

        Öte yandan erken seçim için toplanan imzalarda da kulüpler önemli aşama kaydetti. Statüye göre TFF delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Yeterli sayıya ulaşmak için 10-15 imza kaldığı öğrenildi. Ayrıca imza vermeyen 8 kulübün de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılacak olan görüşmenin ardından erken seçim için gerekli imzaları vereceği kaydedildi.

        REKLAM

        KULÜPLER NEDEN ERKEN SEÇİM DİYOR?

        Kulüpler, yaptıkları toplantıda haziranda erken seçim için gerekçelerini de oluşturdu. İşte maddeler:

        ERKEN SEÇİM OLMAZSA MEVCUT HAKEMLER DEVAM EDECEK!

        Kulüplerin erken seçim için ilk gerekçesi futbolda yaşanan kaotik ortamın TFF ile birlikte en önemli sorumlusu olarak görülen hakemlerin devam eden liglerin şampiyonluk ve ligden düşme maçlarında görev almaya devam edecek olması... Yeni sezon için yapılacak hakem klasmanlarının yine görev süresi devam edecek olan mevcut MHK tarafından oluşturulacağı aktarılırken bu klasmanlara onay da 18 Temmuz'dan önce mevcut TFF tarafından verilecek.

        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Haberi Görüntüle

        YENİ YÖNETİMİN ÖNÜ TIKANIYOR

        Ayrıca bu süreçler Tahkim Kurulu başvuru ve karar süreleri dikkate alındığında seçilecek yeni yönetimin önünü kapatacak. Bunun yanı sıra MHK ve Temsilciler Kurulu'nun da üyelerinin görev süresini liglerden önce belirleyecek süresi yok. Eski kurulların belirlediği kıstaslar ile yeni sezona girilmesi durumu var.

        TRANSFER VE BÜTÇE İÇİN DE YENİ TFF'NİN ALANI KISITLANABİLİR

        Ayrıca transfer dönemi içerisinde Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebirlik Talimatı'nda yapılması gerekli değişikliklerin mevcut TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılması halinde yeni seçilecek yönetimin haraket alanının kısıtlanabilir. TFF'nin 2024-25 sezonu bütçesini de mevcut yönetimin belirleyecek olması yeni seçilecek yönetim için handikap olarak görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Yanardağ patladı, acil durum ilan edildi!
        Yanardağ patladı, acil durum ilan edildi!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Habertürk Anasayfa