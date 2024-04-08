Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı

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Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor. Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

DELEGELERİN YÜZDE 40'I İMZA VERİRSE 1 AY İÇİNDE SEÇİM OLACAK

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor. REKLAM TFF'den seçim kararı! Haberi Görüntüle TFF, 18 TEMMUZ'DA SEÇİM KARARI ALDI! KULÜPLER TEPKİLİ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün yaptığı açıklamada "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik" dedi. Birçok Süper Lig ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihine tepki gösterdi.

Türk futbolunda kaos bitmiyor! Haberi Görüntüle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Gerçekten futboldan anlamadıklarının bir ispatı daha. Kendilerine göre akıllıcı bir plan. 18 Temmuz geldiği zaman bazı play-off maçları başlamış olacak. Yeni gelen yönetim planlama yapamayacak. Hakemler konusunda bazı tasarruflar alınamayacak. 18 Temmuz'da seçim yapmaktansa hiç yapmamak daha iyi" diyerek alınan karara tepki gösterdi. Samsunspor ve Pendispor ise 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacak Türkiye Futbol Federasyonu'nu, 'acil' olarak seçimli genel kurula davet etti. BEŞİKTAŞ İMZAYI PAZARTESİ VERECEK Öte yandan Beşiktaş Kulübü, TFF'nin 18 Temmuz'u beklemeden olağanüstü seçime gitmesi için imzayı pazartesi günü verecek. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile asbaşkanlar Meter Vardar ve Onur Göçmez, imza verenlere destek için bugün Kulüpler Birliği Vakfı'na gitti.

Noter huzurunda istifa imzası! Haberi Görüntüle KULÜPLERİN TEPKİLERİ ŞÖYLE: ADANA DEMİRSPOR: "TFF Yönetim Kurulunun, bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk Futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içerisinde geç bir tarih olacağı kanısındayız. Konuya ilişkin olarak, hiçbir öneri almadan, hiçbir demokratik sürece ihtiyaç duymadan belirlenen bu tarihin ivedilikle 2023 - 2024 sezonunun hemen bitiminde yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz. "TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERECEKTİR" Yeni sezonda her şeyden önce, Türk Futbolunun bu sezon yaşamış olduğu tüm olumsuzlukları değerlendirerek, bir daha yaşanmaması adına atılacak tüm adımlar ve kararlar önceliğimiz olmalıdır. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan 2024 - 2025 Trendyol Süper Ligi'nin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde ilerleyebilmesi için; tüm kurulları ile yenilenmiş ve doğru organize edilmiş bir Futbol Federasyonu'na ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı anlayış ve aynı tutumla 18 Temmuz 2024 gibi bir tarihe kadar daha yönetilmesi Türk futboluna sadece zarar verecektir.

18 Temmuz tarihinin bir an önce öne çekilmesi hususunun değerlendirilerek, doğru zamanlama ile önümüzdeki sezon Futbolumuzu yeniden hak ettiği konuma taşımak gayesi ve inancı şu an Türk Futbolunun tüm dinamiklerinin önceliği olmalıdır." İSTANBULSPOR: "Yeni sezona etki edecek tüm önemli kararları alıp, seçime gitme amacınızın, Sizden sonra gelecek yeni yönetimin bu şekilde elini kolunu bağlama düşüncenizin, A Milli Takımın başarısından nemalanarak yeniden seçilirim ümidinizin, "HALA ANLAMADINIZ MI?"

Deve kuşu gibi kafanızı kuma gömerek, nasılsa düzelir anlayışınızın, Anlamadığınız işleri, anladığını iddia edenlerle yapmaya çalışmanızın, Her türlü kararı alırken adil ve adaletli olmak yerine, tarafgirlik yaparak taraf toplama beklentinizin, Futbolun içinde olduğu ateşi söndüreceğiz diye su sıkmak yerine, hala farklı yolları veya kişileri öne atarak benzin dökmenizin, Bize bir şey olmaz nasılsa diye suskun kalmanızın, Beyhude bir çaba olduğunu hala anlamadınız mı? Türk Futbolunu düşürdüğünüz kaosun derhal sona ermesi için, yarından tezi yok olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gereken kişilerin, Türk Futbolunu düşünmek yerine, kendi koltuklarını düşünmeyi tercih ettiğini, bugün yapılan açıklama ile tüm kamuoyu teyit etmiş durumdadır. Bu yaklaşımın yarattığı sorunların giderilmesi bile çok uzun sürecekken, kendi koltuğunu korumak isteyenlerin seçim kararını daha da ötelemeye çalışması beyhudedir.

Söz ağızdan bir kere çıkar!" yaklaşımını düstur edinen İstanbulspor olarak, sözümüzün arkasında olduğumuzu yineleyerek; futbolun diğer paydaşlarını da aynı yaklaşım çerçevesinde, içinde bulunduğumuz kaosu yarından tezi yok sona erdirmek için, TFF Statüsü uyarınca toplanabilecek en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için gereğini yapmaya çağırmaktayız. 18.07.2024 tarihinde yapılacak bir seçimin 2024/2025 sezonunun da boşa harcanmasına neden olacağını unutmadan; tüm futbol paydaşları da, üzerlerine düşen sorumluluğu gereğince yerine getirmek zorundadır.

"EN ERKEN TARİHTE YAPILMALI" Bu doğrultuda TFF Yönetiminin de, kendilerini futbol paydaşı saymaları halinde, TFF Statüsünün 29/2. Maddesi uyarınca, yeni seçilecek yönetimin de önünü kapatmamak adına ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası öncesinde bu kaotik ortamdan etkilenmemesi için; Sayın Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olmayacağına dair beklenen açıklaması ile birlikte, ligler bitmeden, bugün itibarıyla yapılabilecek en erken tarihte olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapmaya ve bu genel kurul vesilesiyle Türk futbolunun geleceğini kurtarmaya davet ediyoruz."

SAMSUNSPOR: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz tarihi için seçimli genel kurul kararı alındı. Ancak, açıklanan genel kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3,5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası; Süper Kupa'daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır.

"HERKES İÇİN BİR ADİL SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLMELİ" Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun yapması gereken, ivedilikle alacağı aksiyonlar ile Türk futbolunu bu kaos ortamından ve kötü gidişattan bir an evvel çıkarması olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talebimiz; sezon sonunu beklemeden hızlı bir şekilde seçimli genel kurula gidilmesinin sağlanması ve herkes için adil bir seçimin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, seçimli genel kurulda başkanlık yarışının çoklu adaylı yapılması ve TFF’nin tüm kurullarının da adil bir biçimde seçimle belirlenmesi gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız.”

PENDİKSPOR: "TFF Yönetim Kurulu'nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF'nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. TFF'nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz'da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz.

"FUTBOLUMUZU BATAKLIĞA SAPLAYAN TFF'NİN DOĞRU KARAR ALMASINI RİCA EDİYORUZ" Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu'nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz." FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ NELER SÖYLEMİŞTİ? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş da dün yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı; ALİ KOÇ: "18 Temmuz'da TFF seçim yapacakmış. Gerçekten futboldan hiç anlamadıklarının bir ispatı daha. Kendilerine göre akıllıca bir plan. Futboldan niye anlamıyorlar? 18 Temmuz geldiği zaman bazı playoff maçları başlamış olacak. Yeni yönetim sezon için planlama yapamayacak, hakemler hakkında tasarruf alınamayacak. 18 Temmuz'dansa hiç yapmamak daha iyidir. Akıllıca, niye? Ligler biter, gerginlik söner, millet tatile gider, EUR0'dan iyi sonuç alırız ve bir şekilde devam ederiz. Aday olmayacağız demiyorlar. Kulüplerin ziyadesiyle istediği TFF'nin devam etmemesi."

BEŞİKTAŞ: "Türk futbolunun tüm hatlarıyla kaos yaşadığı, yeni ve yıpranmamış bir yönetime ivedilikle, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde 2024-2025 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala 18 Temmuz tarihinde seçime gitmek Türk futboluna faydadan çok zarar getirecektir. Bu duyurunun, futbolumuzun içinde bulunduğu kaotik durumun örneğinin yaşandığı bir günde bu şekilde yapılmasını doğru bir tutum olarak değerlendirmediğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmek isteriz."