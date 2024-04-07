Türk futbolunda son döneme damga vuran olaylar!

ALİ PALABIYIK'TAN BOMBA ETKİSİ YARATAN AÇIKLAMALAR

FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan HT Spor programında Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu. Palabıyık, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş ifadeler kullandı:

"Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı. Hakem atama sisteminin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu dahil kimse bilmiyor. Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK başkan vekili Tolga Özkalfa'ya durumu ilettim. Kendisi bana, 'Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok' dedi. Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büüykekşi'dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu sözlerin ardından eski hakem Ali Palabıyık'a dava açacağını söyledi, hakem atamalarıyla ilgili iddiaları yalanladı.