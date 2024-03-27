SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL banka promosyonu verilecek!
Kamu bankaları tarafından emeklilere maaşlarını taşıma karşılığı verilen promosyon ödemelerinde artışa gidildi ve rakamlar 12 bin TL'ye kadar çıktı. Bunun üzerine SGK, ölüm aylığı alan kişilere de 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. İşte, ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi ve detayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarınca emeklilere verilen promosyon ödemelerinde artış yapıldığını ve emeklilere 8 ile 12 bin TL arasında promosyon verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bir gelişme daha yaşandı ve SGK, kurumdan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişiye de ödeme yapılacağını belirtti. İşte, ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi ve detayları...
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ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA 5 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ!
Kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyon ödemelerinde artışa gidildi. SGK, ölüm aylığı alan kişilere 5 bin TL promosyon verileceğini duyurdu. Konu hakkında SGK web sitesinde şu ifadelere yer verdi;
Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.
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SGK'DAN ÖLÜM AYLIĞI ALAN 3,3 MİLYON KİŞİ PROMOYON ALABİLECEK!
Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.
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5 BİN TL ÖLÜM AYLIĞI PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölüm aylığı promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin kamu bankaları olan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'a giderek ya da internet üzerinden başvuruda bulunmalarının gerekiyor.