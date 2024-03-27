Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.807,38 %-2,46
        DOLAR 32,2268 %0,07
        EURO 35,0783 %0,46
        ALTIN 2.257,42 %0,18
        FAİZ 48,28 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,38 %0,32
        BITCOIN 70.359,00 %0,76
        GBP/TRY 40,7772 %0,23
        EUR/USD 1,0826 %-0,05
        BRENT 85,49 %-0,88
        ÇEYREK ALTIN 3.690,88 %0,18
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL banka promosyon verilecek! SGK ölüm aylığı banka promosyonu nasıl alınır ve başvuru yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL banka promosyonu verilecek!

        Kamu bankaları tarafından emeklilere maaşlarını taşıma karşılığı verilen promosyon ödemelerinde artışa gidildi ve rakamlar 12 bin TL'ye kadar çıktı. Bunun üzerine SGK, ölüm aylığı alan kişilere de 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. İşte, ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 08:48 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarınca emeklilere verilen promosyon ödemelerinde artış yapıldığını ve emeklilere 8 ile 12 bin TL arasında promosyon verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bir gelişme daha yaşandı ve SGK, kurumdan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişiye de ödeme yapılacağını belirtti. İşte, ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi ve detayları...

        • 2

          ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA 5 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ!

          Kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyon ödemelerinde artışa gidildi. SGK, ölüm aylığı alan kişilere 5 bin TL promosyon verileceğini duyurdu. Konu hakkında SGK web sitesinde şu ifadelere yer verdi;

          Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

        • 3

          SGK'DAN ÖLÜM AYLIĞI ALAN 3,3 MİLYON KİŞİ PROMOYON ALABİLECEK!

          Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır.

          Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

          Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.

        • 4

          5 BİN TL ÖLÜM AYLIĞI PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Ölüm aylığı promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin kamu bankaları olan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'a giderek ya da internet üzerinden başvuruda bulunmalarının gerekiyor.

        Kamu bankaları emekli promosyon ödemelerini artırdı!
        Kamu bankaları emekli promosyon ödemelerini artırdı!
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Viyana'da dağıldık!
        Viyana'da dağıldık!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Habertürk Anasayfa