Ramazan Bayramı'na günler kala emekliler, ikramiyelerin yatacağı tarihi bekliyor. 2 Nisan itibarıyla ikramiyeler hesaplara yatmaya başladı. Emekliler, maaşlarını aldıkları tarihe göre belirlenen günde ikramiye alacak. Bu sene 3 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesinin ödeme günlerini ve tüm detaylarını sizer için derledik.