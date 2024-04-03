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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

        Bu sene hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramında, 3 bin TL olarak verilecek emekli ikramiyesi, hesaplara yatmaya başladı. Bayramdan önce her gün, emekli maaşı alma tarihine göre ikramiyeler yatırılıyor. 2 Nisan günü başlayan ödemeler tüm hızıyla devam ediyor. İşte, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:33 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:53
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        • 1

          Ramazan Bayramı'na günler kala emekliler, ikramiyelerin yatacağı tarihi bekliyor. 2 Nisan itibarıyla ikramiyeler hesaplara yatmaya başladı. Emekliler, maaşlarını aldıkları tarihe göre belirlenen günde ikramiye alacak. Bu sene 3 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesinin ödeme günlerini ve tüm detaylarını sizer için derledik.

        • 2

          2024 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

          Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan itibarıyla başladı. Açıklanan takvime göre ilk olarak SSK emeklilerine ikramiyeler yatırılmaya başlandı.

        • 3

          EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI

          Maaşın;

          17-18'inde maaş alanlara bayram ikramiyesi 2 Nisan,

          19-20-21-22'sinde maaş alanlara bayram ikramiyesi 3 Nisan,

          23-24-25-26'sında maaş alanlara bayram ikramiyesi 3 Nisan,

          Emekli Sandığı emeklisi olup maaşı ayın 1-2'sinde yatanlara 2 Nisan,

          3-4-5'inde maaş alanlara ise 3-5 Nisan tarihleri arasında ödeme yapılıyor.

        • 4

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI

          e-Devlet üzerinden hayata geçirilen uygulamayla beraber emekliler bayram ikramiyesi ve seyyanen ödeme sorgulama yapabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesi sorgulama yapabilecek.

          e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama “ yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek.

        • 5

          İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Emekliler telefonlarının mobil bankacılıkları aracılığıyla toplam bakiyelerini kontrol ederek ikramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Benzer şekilde bankaların müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama yapılabilir.

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, güvenlik korucuları yararlanabilecek.

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