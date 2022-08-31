OECD ve G20'de en yüksek büyüme kaydeden 2. ülkeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Twitter hesabında Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansının da üzerinde yüzde 7.6 büyüdüğünü aktardı.

Nebati ''Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur'' dedi.

Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında görüldüğünü kaydeden Nebati şu mesajı verdi: ''Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10.3’e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir.''