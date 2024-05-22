Onur Buldu ve Ecem Erkek, 'Güldür Güldür Show'a dönüyor

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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show' yeni sezonda iki oyuncuyla kadrosunu daha da güçlendirecek. 11 yıldır devam eden programın kadrosuna Onur Buldu ve Ecem Erkek yeniden dâhil olacak.

İki ünlü oyuncu, geri dönüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Onur Buldu, 'Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde; "Canlarım şöyle bir kişilik yer açsak. Sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi:)" mesajını paylaştı.

Ecem Erkek de aynı afişi paylaşarak; "E bir kişilik yer de ben isterim:)" notunu düştü.