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        Haberler Gündem 3. Sayfa Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar! - En Son Haberler

        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!

        Giresun'da ailesinin hakkında kayıp ihbarı verdiği 52 yaşındaki Durmuş Demir'in cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili 3 şüphelinin Demir'i döverek öldürdüğü, cansız bedenini uçurumdan aşağı attığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:12
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        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
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        Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cansız bedenini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

        Fotoğraf: İHA

        Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan’da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi.

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        Fotoğraf: DHA

        Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı.

        Fotoğraf: DHA

        KAMYONETİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

        5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı.

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        Fotoğraf: İHA

        İTİRAF ETTİLER

        Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

        Fotoğraf: İHA

        Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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