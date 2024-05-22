1. soru: Bu neon akrilik gizemli çubukları hoşuma gittiği için aldım ama ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Ne satın aldığımı bilen var mı?

Cevap: Mahjong oyunu sırasında taşları düzenlemek için kullanılan mahjong raflarıdır. Bu raflar mahjong oynarken taşları düzenlemek ve organize etmek için kullanılır. Oyuncular, taşlarını bu raflara yerleştirerek oyun esnasında kolayca görüp kullanabilirler.