Ne işe yaradıklarını çok az kişi biliyor: Bu gizemli aletlerin gerçek işlevlerinin ne olduğunu bulabilir misiniz?
Gizemler, çoğu insana çekici gelir ve psikoloji bunun neden böyle olduğuna dair bir yanıta sahiptir. Bunun nedeni, insanların beyinlerinin çözümü bulmak için istedikleri yöne serbestçe dolaşabilmesidir. Peki, buna örnek olabilecek birçok ilginç aletin kullanım amacını çözebilir misiniz? İşte, sizin için 14 farklı nesnenin ne işe yaradığının cevabı!
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Günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı eşyalar, ne işe yaradığını bilmediğimiz için bizde merak uyandırabilir. Bu nesnelerin çoğu zaman işlevleri hakkında hiçbir fikrimiz olmaz ve kullanımlarını çözemeyiz. Ancak, internet sayesinde artık bu gizemli eşyaların ne işe yaradığını öğrenmek mümkün. Haberimizde çoğu insanın ne olduğunu bilmediği ilginç eşyaların fotoğraflarını ve işlevlerini derledik. İşte, detaylar...
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1. soru: Bu neon akrilik gizemli çubukları hoşuma gittiği için aldım ama ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Ne satın aldığımı bilen var mı?
Cevap: Mahjong oyunu sırasında taşları düzenlemek için kullanılan mahjong raflarıdır. Bu raflar mahjong oynarken taşları düzenlemek ve organize etmek için kullanılır. Oyuncular, taşlarını bu raflara yerleştirerek oyun esnasında kolayca görüp kullanabilirler.
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2. soru: Sahilde buldum, sağlam ve yeşil kaplaması taş gibi ama kenarlarından çekmeye çalıştığımda neredeyse biraz esnek olan bu nesne nedir?
Cevap: Bu elektrik yükünü depolamak için kullanılan, 2 iletken plaka ve aralarında bir yalıtkan (dielektrik) malzemeden oluşan bir kondansatördür. Elektrik devrelerinde enerji depolamak, sinyal filtrelemek, voltaj düzenlemek ve çeşitli elektronik devrelerin performansını iyileştirmek için kullanılır.
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3. soru: Bahçemdeki bataklıkta bulduğum bu demir ne işe yarıyor?
Cevap: Bu bir tahrik milidir. Bir araçta motorun ürettiği gücü tekerleklere ileterek aracın hareket etmesini sağlayan mekanik bir bileşendir. Genellikle otomobil, kamyon veya diğer taşıtlarda bulunur.
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4. soru: Bu dikenli plastik eşyanın ne olduğunu çözebilir misiniz?
Cevap: Biberon tutucusudur, biberonları yıkadıktan sonra üzerine koyup süzgeç olarak kullanılabiliyor.
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5. soru: Staj yaptığım yerde buldum, bu nedir?
Cevap: Bu bir Witkar anahtarıdır. Yani kullanıcının bir elektrikli aracı çalıştırmasını ve kullanmasını sağlar. Ayrıca araç paylaşım sisteminin bir parçası olarak kullanıcıların belirli noktalarda araçları alıp bırakmasına imkan tanır.
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6. soru: Tuhaf içi boş, hiçbir desen olmadan birbirine yapışmış sahilde bulduğum bu şey ne?
Cevap: Deniz salyangozu yumurtaları.
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7. soru: Bir otoparkın ortasında, beyzbol sahasının bitişiğindeki bu 6 katlı minik kule nedir?
Cevap: Bütün bu alanı, polisler için yüksek hızlı kovalamaca eğitimi ve atış poligonu da dahil olmak üzere eğitim için kullanıyorlar.
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8. soru: Keskin bıçaklı esnek metal bilezik. Ucu keskin ve pimin üzerinde hareket ediyor, nasıl kullanılıyor bilen var mı?
Cevap: Çubuğa bir iplik makarası takıyorsunuz ve daireyi bileğinize takıyorsunuz, böylece iğne işi veya nakış üzerinde çalışabilirsiniz.
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9. soru: Bu cam tüpleri 100 yıllık evimin tavan arasında buldum, ne işe yarıyorlar?
Cevap: Herhangi bir şeyle doldurulabilen ampullerdir. Camı alevle eriterek mühürlenirler.
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10. soru: Bu çok ince, cam kaplı çekmecenin amacı nedir?
Cevap: Bu bir komodindir ve üzerine kahve fincanı gibi nesneler koymak içindir, böylece zeminin üstünde kahve halkaları/lekeleri bırakmaz.
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11. soru: Bu 5 adet yuvarlağın olduğu tuhaf eşya ne işe yarıyor, biliyor musunuz?
Cevap: Bu bir shot bardağı tutucusudur. O yuvarlak boşluklara 5 küçük bardak koyularak kolay servis amaçlanır.
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12. soru: Arkadaşımın evinde buldum, bu nedir?
Cevap: Çocuklar için tasarlanan yumuşak köpük top parçasıdır. Nerf adlı bu oyuncakla çocuklar birbirine atış yapabilir.
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13. soru: Bir restorandaki ışık armatürü dikkatimi çekti. Bir çeşit eski makineye benziyor, nasıl çalışıyor?
Cevap: Bu steampunk tarzında bir endüstriyel servis asansörüdür. Restoranda dekorasyon olarak kullanılan bu antika nesnenin kullanım amacı; ağır yükleri veya büyük miktarda malzemeyi bir kattan diğerine taşımaktır. Restoranlarda, mutfaktan yemeklerin servis alanına taşınması gibi işlevler için kullanılabilir.
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14. soru: Kafemin duvarında asılı olan bu dokuma nesne nedir? Büyükbabamın eski evinde bir tanesinin asılı olduğunu hayal meyal hatırlıyorum.
Cevap: Halıların tozunu almak için kullanılıyor.
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit
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