İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı

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TÜİK ikinci çeyrek GSYH büyüme verilerini açıkladı. Buna göre nisan-haziran döneminde Türk ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 büyüdü. Piyasa beklentisi yıllık büyümenin yüzde 7.3 gelmesi yönündeydi.

İkinci çeyrekte ekonomi ilk çeyreğe göre ise yüzde 2.1'lik büyüme kaydetti.

FİNANSTA YÜKSELİŞ İNŞAATTA DÜŞÜŞ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26.6, hizmet faaliyetleri yüzde 18.1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7.8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5.3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1.9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1.7 yükseldi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2.9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10.9 azaldı.

TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 22.5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yıllık yüzde 22.5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2.3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4.7 yükseldi. TÜİK verilerine göre mal ve hizmet ihracatında yüzde 16.4, ithalatında ise yüzde 5.8'lik artış kaydedildi.

MAAŞLARIN PAYI GERİLEDİ

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 66.4, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 134.7 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 25.4'e geriledi. Buna karşılık net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49.2'den yüzde 54'e çıktı.