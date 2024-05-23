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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında kazan patlaması sonucu 3 işçi yaralandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında kazan patladı: 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında kazan patladı. Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 02:02
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        Boya fabrikasında kazan patladı: 3 yaralı
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        Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.

        Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan göçük meydana gelen bölümdeki enkazda işçi veya işçilerin kalabileceğini değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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