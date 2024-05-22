2024 bilançosu 2023'ten daha iyi olacak

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Geçen yıl halka açılan şirketin halka arz geliri ile yaptığı yatırımların bilançoya etkisinin ele alındığı programda Turunç, özellikle güneş enerjisi sistemi (GES) ve makine yatırımlarının ne kadarlık bir tasarruf ve üretim artışına neden olduğunu anlattı. Turunç, uygulanan ekonomi politikalarının ihracatçı ve mermer ihracatçıları ile Tureks'e etkisini de değerlendirdi.

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GELECEK DÖNEM BİLANÇOLARA ETKİSİ

1986'da kurulan Tureks Turunç Madencilik'in 1982'deki Amerika açılımı ve üretimde büyümek için SAP programlarını kullanmalarının önemini vurgulayan Turunç, Tureks Turunç Madencilik’in kuruluşundan sonraki gelişimi de dile getirdi. Halka açık olmanın faydaları ve dezavantajlarının masaya yatırıldığı programda Turunç, halka arzdan elde edilen kaynağın şirkete şimdiye kadar faydası ve önümüzdeki dönem bilançolarına olası yansımalarını da açıkladı. Turunç ayrıca halka arzın kuramsallaşma ve şirket kültürüne etkisini de değerlendirdi.

GLOBAL RİSKLER VE AVANTAJLAR Tureks'in üretimi mermer sektörünü değerlendiren Turunç, global ve yurtiçi riskler ve avantajları dile getirirken son dönemlerde döviz kurunun yerinde saymasının ihracatçıya ve mermer ihracatçısına etkisini yorumladı.