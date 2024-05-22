Cate Blanchett Cannes Film Festivali'nde Filistin bayraklı elbise giydi

"Ben Suriyeli, Ukraynalı, Yemenli, Afgan, Güney Sudanlı, İsrailli, Filistinli veya siyasetçi değilim. Hatta uzman da değilim. Ancak ben şahidim. Dünya genelinde mültecileri ziyaret ederken savaşın insan hayatına olan etkilerine, şiddete, zulümlere şahit oldum” diyen Blanchett'in sözleri AP milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanmıştı.