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        Haberler Dünyadan Cate Blanchett Cannes Film Festivali'nde Filistin bayraklı elbise giydi - Magazin haberleri

        Cate Blanchett Cannes Film Festivali'nde Filistin bayraklı elbise giydi

        Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali galasında giydiği siyah, yeşil ve beyaz renkli elbisesiyle kırmızı halıda Filistin bayrağının renklerini oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:52
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        • 1

          Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Cate Blanchett, elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Donald Trump'ı anlatan 'The Apprentince' filminin galasına katılan oyuncu, elbisesinin renkleriyle mesaj verdi.

        • 2

          'Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi', 'Elizabeth', 'Babil' ve 'Yüzüklerin Efendisi' gibi filmlerle tanınan 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, kırmızı halıda sessiz ama etkili bir gösteri yaptı.

        • 3

          Gazze’de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olan Cate Blanchett, kırmızı halıda siyah elbisesi ve elbisenin ucundaki yeşil - beyaz kuyruğuyla Filistin bayrağının renklerini oluşturdu.

        • 4

          2016'dan beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olan Cate Blanchett, 7 Ekim’de başlayan İsrail Filistin çatışmasının hemen ardından, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na katılmış, Birleşmiş Milletler’in Gazze'deki ateşkes çağrısını dile getirmişti.

        • 5

          "Ben Suriyeli, Ukraynalı, Yemenli, Afgan, Güney Sudanlı, İsrailli, Filistinli veya siyasetçi değilim. Hatta uzman da değilim. Ancak ben şahidim. Dünya genelinde mültecileri ziyaret ederken savaşın insan hayatına olan etkilerine, şiddete, zulümlere şahit oldum” diyen Blanchett'in sözleri AP milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

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