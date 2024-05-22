Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı

BEYOĞLU'NDAKİ 5 KATLI BİNAYI TEFECİLERE KAPTIRDI

İddiaya göre Dümen'e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefeciler, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı. Şebeke üyeleri daha sonra Dümen’e bu parayı çektirip kendilerine geri vermesini sağladı. Parasını isteyen Gülten Dümen, tefecilerle bir araya geldi. Buluşma yerinde, kolundaki pahalı bir saat ile 10 bin dolar parasının gasp edildiğini iddia eden Gülten Dümen, olay sonrası polise giderek dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Bu sırada Gülten Dümen’e ait olduğu öne sürülen Beyoğlu’ndaki 5 katlı taşınmaz mülk ise şebeke üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilerin üzerine geçirildiği anlaşıldı.