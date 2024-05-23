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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı

        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı

        Tokat Erbaa'da bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 01:38 Güncelleme: 23.05.2024 - 01:38
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        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
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        Olay, 18 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti.

        Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

        5'İ JANDARMA 7 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

        YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI

        Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Tokat'ta 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı bağ evindeki patlamada gözaltına alınan 2 şüpheli Turgay Ö. ve İsmail G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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