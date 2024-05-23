Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı

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Olay, 18 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti.

Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

5'İ JANDARMA 7 KİŞİ YARALANDI DHA'nın haberine göre; patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tokat'ta 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı bağ evindeki patlamada gözaltına alınan 2 şüpheli Turgay Ö. ve İsmail G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarmanın girdiği evde patlama Tokat'taki patlamada flaş gelişme!