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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'X' Türkiye'ye temsilci atadı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi 'X' Türkiye'ye temsilci atadı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal Medya Platformu "X" Türkiye'ye temsilci atadı, ilgili şirket kuruldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22.05.2024 - 18:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:07
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        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal Medya Platformu "X" Türkiye'ye temsilci atadı, ilgili şirket kuruldu. Şirket 100 milyon TL sermayeli olarak kuruldu. 100 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin ismi ise 'X İstanbul' olarak belirlendi...

        Ayrıntılar gelecek

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