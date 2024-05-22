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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Sosyal Medya Platformu "X" Türkiye'ye temsilci atadı, ilgili şirket kuruldu. Şirket 100 milyon TL sermayeli olarak kuruldu. 100 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin ismi ise 'X İstanbul' olarak belirlendi...

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